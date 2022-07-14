МВФ очікує, що Україна продовжить обслуговувати зовнішній борг — Finance.ua
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МВФ очікує, що Україна продовжить обслуговувати зовнішній борг

Енергетика
1988
МВФ очікує, що Україна продовжить обслуговувати зовнішній борг
МВФ очікує, що Україна продовжить обслуговувати зовнішній борг
Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна продовжить обслуговувати свій зовнішній борг.
Про це сказав представник МВФ Джеррі Райс у четвер на брифінгу, пише Reuters.
Наразі Україна справно обслуговує свій обов’язок, сказав представник Фонду на запланованому пресбрифінгу.
«Ми очікуємо, що так буде й надалі», — додав він.
За словами Райса, МВФ розглядає грантове фінансування міжнародної спільноти як пріоритет на найближчу та короткострокову перспективу, оскільки «це дозволить українському уряду продовжувати працювати без додаткових боргів».
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Наприкінці минулого місяця агентство Bloomberg повідомило про те, що українська влада на тлі війни, що триває, вивчає можливість реструктуризації боргу.
Зокрема, як повідомлялося, українська влада розглядає одразу кілька сценаріїв, рішення не чекають до кінця літа.
Україна має час як мінімум до 1 вересня, тоді на неї чекає погашення боргу на суму 1,4 млрд доларів та виплата відсотків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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