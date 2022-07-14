У МВФ дали невтішний прогноз для світової економіки і попередили про кризу — Finance.ua
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У МВФ дали невтішний прогноз для світової економіки і попередили про кризу

Світ
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У МВФ дали невтішний прогноз для світової економіки і попередили про кризу
У МВФ дали невтішний прогноз для світової економіки і попередили про кризу
Цей рік буде складним для світової економіки, а в наступному — ризики глобальної рецесії зростуть. Це в свою чергу може призвести до глобальної кризи.
Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє Reuters.
За її словами, подальші перебої у поставках природного газу в Європу можуть занурити багато економік в рецесію (помірний спад і уповільнення темпів економічного зростання).
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При цьому Георгієва зазначила, що війна в Україні вже вплинула на світову економіку і продовжить посилювати кризу.
«Країни повинні зробити все, що в їх силах, щоб знизити високу інфляцію... тому що стійко висока інфляція може перешкодити відновленню і ще більше погіршити рівень життя, особливо для вразливих верств населення», — пояснила вона.
Глава МВФ підкреслила, що багатші країни повинні надати термінову підтримку нужденним, щоб уникнути подальшого голоду, недоїдання і міграції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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