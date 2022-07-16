Для «стрибка» нам потрібно підтримувати капінвестиції на рівні 35% ВВП мінімум 5 років - Мінекономіки — Finance.ua

Для «стрибка» нам потрібно підтримувати капінвестиції на рівні 35% ВВП мінімум 5 років - Мінекономіки Вчора 09:27 — Казна та Політика

У Мінекономіки вважають, що для «стрибка» Україна має підтримувати капітальні інвестиції на рівні 35% ВВП щонайменше впродовж 5 років поспіль.

Про це у колонці для УП повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, в грошах це 70-80 мільярдів доларів щороку.

Мінекономіки пропонує два рішення як цього досягти: збільшення кредитування українськими банками на підставі державних гарантій та державні гарантії країн Великої Сімки та ЄС на інвестиції в Україну.

«Наша амбітна мета — державні гарантії у розмірі 0,2% ВВП кожної країни з Великої Сімки та ЄС впродовж 5 років — це орієнтовно 100 мільярдів доларів щорічно. По суті, в цьому і є основна ідея економічної частини плану Маршалла для України», — резюмувала вона.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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