Для «стрибка» нам потрібно підтримувати капінвестиції на рівні 35% ВВП мінімум 5 років - Мінекономіки — Finance.ua
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Для «стрибка» нам потрібно підтримувати капінвестиції на рівні 35% ВВП мінімум 5 років - Мінекономіки

Казна та Політика
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У Мінекономіки вважають, що для «стрибка» Україна має підтримувати капітальні інвестиції на рівні 35% ВВП щонайменше впродовж 5 років поспіль.
Про це у колонці для УП повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.
За її словами, в грошах це 70-80 мільярдів доларів щороку.
Мінекономіки пропонує два рішення як цього досягти: збільшення кредитування українськими банками на підставі державних гарантій та державні гарантії країн Великої Сімки та ЄС на інвестиції в Україну.
«Наша амбітна мета — державні гарантії у розмірі 0,2% ВВП кожної країни з Великої Сімки та ЄС впродовж 5 років — це орієнтовно 100 мільярдів доларів щорічно. По суті, в цьому і є основна ідея економічної частини плану Маршалла для України», — резюмувала вона.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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