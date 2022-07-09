Україна повинна відстрочити виплати за держборгом: радник Зеленського запропонував два варіанти — Finance.ua
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Україна повинна відстрочити виплати за держборгом: радник Зеленського запропонував два варіанти

Казна та Політика
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Україна повинна відстрочити виплати за держборгом: радник Зеленського запропонував два варіанти
Україна повинна відстрочити виплати за держборгом: радник Зеленського запропонував два варіанти
Україна повинна відстрочити всі виплати за зовнішнім держборгом. Ринок чекає оголошення з цього приводу, і це не означатиме дефолт.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко.
«З моєї точки зору, ми повинні торпедувати це питання, ми повинні поставити на паузу всі наші виплати за зовнішніми боргами», — сказав він.
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За його словами, є дві можливості це зробити.
«Перша можливість — сказати, що ми даємо відстрочку на певний період часу, скажімо, на два роки, а потім почнемо обслуговування наших зовнішніх боргів. Друга можливість — сказати, що ми не виплачуємо і ставимо на паузу всі наші виплати, але не даємо чіткого часового орієнтиру. Після того, як війна закінчується, ми беремо ще два роки, і після цього починаємо обслуговування і погашення наших зовнішніх боргів», — повідомив Устенко.
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Як зазначив радник Зеленського, через два роки після війни економіка зможе повернутися на довоєнний рівень, після чого почнуться виплати.
«Я думаю, що і перший, і другий варіант робочі, і треба над цим активно працювати. До слова, ринок, на мій погляд, вже чекає, що ми повинні зробити оголошення з цього приводу», — повідомив він і додав, що «це буде розцінено як реструктуризація нашого боргу», а не дефолт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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