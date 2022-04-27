Україна не планує припиняти обслуговування держборгу – голова НБУ — Finance.ua
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Україна не планує припиняти обслуговування держборгу – голова НБУ

Вчора 13:04Казна та Політика
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Україна не планує припиняти обслуговування держборгу – голова НБУУкраїна не планує припиняти обслуговування держборгу – голова НБУ
Міжнародні резерви України на 22 квітня становили майже $27 млрд, вони перебувають на такому самому рівні, як на початку війни.
Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко повідомив в інтерв’ю виданню Euromoney.
Сталося це насамперед завдяки підтримці міжнародних фінансових інститутів, яка перевищила $4 млрд, пояснив він.
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Шевченко зазначив, що більшість угод на валютному ринку зараз здійснюється за участю НБУ через вимушене запровадження обмежень. Україна витрачає свої резерви здебільшого на забезпечення критичного імпорту.
Ще однією статтею видатків із резервів є обслуговування держборгу, яке Україна не припиняла й не планує припиняти. Шевченко назвав це «єдино правильною стратегією».
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Голова НБУ також повідомив, що курс долара на «чорному» ринку сьогодні не надто відрізняється від офіційного, зафіксованого на початку війни: 33 грн за долар проти 29,25 грн. У перші дні після російського вторгнення він сягав 39 — 40 грн.
Обсяг депозитів у банках від початку війни до 22 квітня зріс на 83,6 млрд грн., зокрема, гривневі депозити фізосіб збільшилися на 21,6%.
Шевченко вважає, що українські банки мають достатній запас якісних активів і доступ до інструментів рефінансування. Отримавши в перші дні війни бланкове рефінансування на рік на суму 32,3 млрд грн, на сьогодні вони вже достроково погасили велику суму, заборгованість нині становить 9 млрд грн.
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За матеріалами: The page
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