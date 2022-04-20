МВФ спрогнозував зростання держборгу України до 86% ВВП через війну — Finance.ua

МВФ спрогнозував зростання держборгу України до 86% ВВП через війну

Вчора 17:05 — Казна та Політика

Валовий державний борг України у 2022 році внаслідок вторгнення рф збільшиться до 86,2% ВВП після зниження до 49% ВВП минулого року.

Про це свідчить прогноз Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Відповідно до нього, у наступні роки держборг залишатиметься на цьому новому високому рівні через різке розширення дефіциту держбюджету та падіння ВВП.

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Зокрема, за підсумками 2023 року МВФ очікує держборг України на рівні 78% ВВП, 2024 — 78,7% ВВП, 2025 — 82,9% ВВП, 2026 — 88,7% ВВП та 2027 року — 92,3% ВВП.

Як повідомлялося, Фонд прогнозує падіння ВВП України у 2022 році на 35% і поки що утримується від оцінок його динаміки в наступні роки через велику невизначеність.

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