МВФ спрогнозував зростання держборгу України до 86% ВВП через війну — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

МВФ спрогнозував зростання держборгу України до 86% ВВП через війну

Вчора 17:05Казна та Політика
330
МВФ спрогнозував зростання держборгу України до 86% ВВП через війну
Валовий державний борг України у 2022 році внаслідок вторгнення рф збільшиться до 86,2% ВВП після зниження до 49% ВВП минулого року.
Про це свідчить прогноз Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Відповідно до нього, у наступні роки держборг залишатиметься на цьому новому високому рівні через різке розширення дефіциту держбюджету та падіння ВВП.
Читайте також
Зокрема, за підсумками 2023 року МВФ очікує держборг України на рівні 78% ВВП, 2024 — 78,7% ВВП, 2025 — 82,9% ВВП, 2026 — 88,7% ВВП та 2027 року — 92,3% ВВП.
Як повідомлялося, Фонд прогнозує падіння ВВП України у 2022 році на 35% і поки що утримується від оцінок його динаміки в наступні роки через велику невизначеність.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.