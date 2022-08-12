Нову програму з МВФ бажано розпочати вже в листопаді, потрібно близько $20 млрд – голова НБУ — Finance.ua

Нову програму з МВФ бажано розпочати вже в листопаді, потрібно близько $20 млрд – голова НБУ Вчора 16:39 — Казна та Політика

Нову програму з МВФ бажано розпочати вже в листопаді, потрібно близько $20 млрд – голова НБУ

Україна розраховує на близько $20 млрд від Міжнародного валютного фонду. Нову програму бажано розпочати вже в листопаді, сказав в інтервʼю Forbes голова НБУ Кирило Шевченко

За його словами, програма з МВФ сьогодні — це бенчмарк для інших кредиторів, допомога Україні з точки зору консолідації зусиль усіх гілок влади.

Шевченко не став прогнозувати терміни підписання нової програми. За його словами, Україна перебуваємо в активних перемовинах з Фондом.

«Єдина проблема — це час. Зараз у світі період відпусток, на відміну від нас. Але я очікую, що вже у вересні ми матимемо більш чітке розуміння стосовно програми», — наголосив він.

За словами Шевченка, програму бажано розпочати вже в листопаді. Коментуючи можливі внутрішні обмеження Фонду, через які він може уникнути співпраці з країною, що воює, він наголосив, що у статуті МВФ немає заборони фінансувати країни, які знаходяться у стані війни.

«Зрозуміло, що це дуже важко, адже такого досвіду у Фонду ще не було. З іншого боку, також не було і прикладів, коли під час війни країні вдалося зберегти повністю працюючу фінансову систему», — зазначив голова НБУ.

Щодо обсягу програми Шевченко сказав, що «вистачить близько $20 млрд».

«Ми обговорюємо різні формати програми. Якщо на першому етапі це буде короткострокова програми з чітким фокусом на вирішення нагальних проблем з бюджетом і платіжним балансом, сума може бути меншою. Але тоді одразу треба проговорювати й наступний етап — більш довгострокову програму з фокусом на відновлення економіки та структурні реформи», — пояснив він.

Крім того, за словами голови НБУ, кошти від МВФ можуть бути лише частиною пакету офіційної підтримки України.

«Наприклад, програма EFF 2015 року з запланованим фінансуванням $17,5 млрд була частиною загального пакету міжнародної допомоги в $40 млрд», — додав Шевченко.

Довідка Finance.ua:

22 листопада 2021 року рада директорів МВФ затвердила перший перегляд програми stand-by з Україною та виділила другий транш за цією програмою на $700 млн. Програма мала тривати до червня 2022 року включно;

від початку військового вторгнення рф програма stand-by була зупинена. На початку березня МВФ перерахував Україні $1,4 млрд за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument;



робота щодо нової програми з МВФ ведеться, але вона просувається важко через певні бюрократичні моменти в самому Фонді, зазначав раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. У МВФ немає досвіду проведення чи запровадження макроекономічних програм у ситуаціях, коли в країні воєнні дії, додав він;



Україна на початку серпня подала офіційну пропозицію до МВФ щодо започаткування нової спеціальної програми, повідомив минулого тижня премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Він очікує програму до кінця року.



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