Україна подала офіційний запит до МВФ щодо нової програми — Finance.ua

Україна подала офіційний запит до МВФ щодо нової програми Вчора 12:45 — Казна та Політика

Україна подала офіційний запит до МВФ щодо нової програми

Минулого тижня Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду (МВФ) про започаткування нової спеціальної програми фінансування.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час онлайн-розмови з федеральним міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, повідомляє пресслужба українського уряду.

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«У п’ятницю лист був надісланий голові Фонду. Розраховуємо отримати відповідну допомогу від МВФ уже в листопаді-грудні цього року», — сказав Шмигаль.

Своєю чергою Крістіан Лінднер запевнив, що Німеччина буде сприяти швидкому отриманню Україною наступних 8 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС, а також підтримує розпочаті урядом України процедури з відтермінування виплати боргів й зусилля в напрямку започаткування спеціальної програми з МВФ.

Україна прагне до кінця року укласти нову угоду з Міжнародним валютним фондом на суму $15-20 млрд з виплатою протягом 2-3 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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