Україна подала офіційний запит до МВФ щодо нової програми — Finance.ua

Україна подала офіційний запит до МВФ щодо нової програми
Минулого тижня Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду (МВФ) про започаткування нової спеціальної програми фінансування.
Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час онлайн-розмови з федеральним міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, повідомляє пресслужба українського уряду.
«У п’ятницю лист був надісланий голові Фонду. Розраховуємо отримати відповідну допомогу від МВФ уже в листопаді-грудні цього року», — сказав Шмигаль.
Своєю чергою Крістіан Лінднер запевнив, що Німеччина буде сприяти швидкому отриманню Україною наступних 8 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС, а також підтримує розпочаті урядом України процедури з відтермінування виплати боргів й зусилля в напрямку започаткування спеціальної програми з МВФ.
Україна прагне до кінця року укласти нову угоду з Міжнародним валютним фондом на суму $15-20 млрд з виплатою протягом 2-3 років.
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