Співпраця України з МВФ безальтернативна: коли розпочнеться нова програма — Finance.ua

Співпраця України з МВФ безальтернативна: коли розпочнеться нова програма Вчора 15:32 — Казна та Політика

Співпраця України з МВФ безальтернативна: коли розпочнеться нова програма

Програма співпраці з Міжнародним валютним фондом безальтернативна і має розпочатися не пізніше ніж у листопаді цього року.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі інформаційного телемарафону.

«Переговори з МВФ ведуться в контексті нової програми. Тому що ми розуміємо, що гроші, які нам виділяють партнери, обмежені за своїм обсягом, і нам потрібна програма МВФ», — сказав Гетманцев.

Він зазначив, що програма з МВФ є безальтернативною і має розпочатися не пізніше листопада цього року.

За його словами, такі переговори з фондом вже тривають. Зокрема, проходять засідання на рівні директорів МВФ.

«Це питання обговорюється, і я переконаний, що ми приєднаємось до цієї програми та отримаємо фінансування, яке буде використовуватись, у тому числі на соціальні виплати, і на все, чого вимагає держава», — зазначив Гетманцев.

УНІАН За матеріалами:

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