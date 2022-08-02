Співпраця України з МВФ безальтернативна: коли розпочнеться нова програма — Finance.ua
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Співпраця України з МВФ безальтернативна: коли розпочнеться нова програма

Казна та Політика
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Співпраця України з МВФ безальтернативна: коли розпочнеться нова програма
Співпраця України з МВФ безальтернативна: коли розпочнеться нова програма
Програма співпраці з Міжнародним валютним фондом безальтернативна і має розпочатися не пізніше ніж у листопаді цього року.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі інформаційного телемарафону.
«Переговори з МВФ ведуться в контексті нової програми. Тому що ми розуміємо, що гроші, які нам виділяють партнери, обмежені за своїм обсягом, і нам потрібна програма МВФ», — сказав Гетманцев.
Він зазначив, що програма з МВФ є безальтернативною і має розпочатися не пізніше листопада цього року.
За його словами, такі переговори з фондом вже тривають. Зокрема, проходять засідання на рівні директорів МВФ.
«Це питання обговорюється, і я переконаний, що ми приєднаємось до цієї програми та отримаємо фінансування, яке буде використовуватись, у тому числі на соціальні виплати, і на все, чого вимагає держава», — зазначив Гетманцев.
За матеріалами:
УНІАН
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