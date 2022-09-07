У МВФ вважають, що центральні банки мають використовувати криптовалютні інновації — Finance.ua
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У МВФ вважають, що центральні банки мають використовувати криптовалютні інновації

Фінтех і Картки
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У МВФ вважають, що центральні банки мають використовувати криптовалютні інновації
У МВФ вважають, що центральні банки мають використовувати криптовалютні інновації
Cпеціалісти Міжнародного валютного фонду (МВФ) випустили звіт, в якому заявлили, що криптовалюти є ключем до ідеальної монетарної системи.
У звіті наголошується, що традиційна монетарна система хороша лише у своїй стабільності та безпеці, але у всіх інших параметрах її можна покращити. Криптовалюти, у свою чергу, дуже інноваційні, відкриті і можуть адаптуватися до умов, що змінюються на фінансових ринках.
Крім плюсів, аналітики МВФ також назвали й мінуси криптовалют. На думку експертів, криптовалюти мають брак стабільності, ефективності та можливостей щодо інтеграції до поточної фінансової системи.
У кінці звіту зазначається, що при створенні майбутньої фінансової системи необхідно поєднати плюси традиційних грошей та криптовалют. Це можливо при створенні державних криптовалютів (CBDC).
До речі, на криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

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За матеріалами:
cryptomisto
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