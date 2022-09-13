МВФ планує розширити для України програму фінансування у разі продовольчої кризи – Reuters — Finance.ua

МВФ планує розширити для України програму фінансування у разі продовольчої кризи – Reuters Вчора 07:23 — Казна та Політика

МВФ планує розширити для України програму фінансування у разі продовольчої кризи – Reuters

Міжнародний валютний фонд (МВФ) планує надавати екстрену фінансову допомогу Україні та іншим країнам, які зіткнулися з різким прискоренням зростання цін на продукти харчування, що було спричинено російсько-українською війною.

Варіанти запровадження відповідних заходів обговорить виконавча рада МВФ в понеділок, 19 вересня, повідомляє Reuters з посиланням на власні дежерела.

Запровадивши свого роду нову програму для надання такої допомоги МВФ зможе виділяти кошти країнам, що постраждали у фінансовому плані від війни в Україні, і без додаткових умов, передбачених звичайними програмами фінансування.

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У разі схвалення такого рішення, існуючі ліміти доступу тимчасово збільшаться та всі країни-члени зможуть позичати до додаткових 50% їхньої квоти у МВФ у рамках інструменту швидкого фінансування МВФ та інструменту швидкого кредитування, який обслуговує країни з низьким рівнем доходу.

«Концепція проста, але вона може допомогти багатьом країнам», — сказало джерело видання.

Зазначимо, що нещодавно премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що МВФ зайняв пасивну позицію у питанні фінансування України, яка має щомісячні потреби у фінансуванні держбюджету в умовах війни $5 млрд цього року і $3 млрд наступного.

За его словами, близько 40% бюджету зараз допомагають фінансувати міжнародні партнери, тому Україна потребує допомоги МВФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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