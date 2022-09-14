Україна отримає додаткові 1,4 мільярда доларів від МВФ — Finance.ua

Україна отримає додаткові 1,4 мільярда доларів від МВФ Вчора 10:15 — Казна та Політика

Україна отримає додаткові 1,4 мільярда доларів від МВФ

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду додаткові 1,4 млрд доларів в рамках програми екстреного фінансування.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

«Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки», — написав Зеленський. «Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України».

Як розповів заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован, у вівторок відбулася неформальна зустріч Фонду щодо розблокування нової програми екстреного фінансування (Rapid financing instrument, RFI).

«Я не можу сказати напевно, але це розблокує Україні додаткові 1,4 млрд доларів протягом наступного місяця», — зазначив він і уточнив, що твердження має відбутися наприкінці вересня. Після узгодження програми знадобиться ще 10 днів, щоб кошти надійшли.

Довідка Finance.ua:

Міжнародний валютний фонд шукає способи надання екстреного фінансування країнам, які зіткнулися з потрясіннями цін на продовольство, спричиненими війною в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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