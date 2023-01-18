Какие отрасли будут приоритетными в восстановлении экономики Украины — Свириденко из Давоса 2023 — Finance.ua
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Какие отрасли будут приоритетными в восстановлении экономики Украины — Свириденко из Давоса 2023

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Фото: Министерство экономики
Фото: Министерство экономики
Украина стала одной из главных тем повестки дня Всемирного экономического форума в Давосе. Так подытожила первый день работы форума Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины, в эфире телемарафона.
Украинская делегация делает акцент на предстоящем послевоенном восстановлении страны. Движителями восстановления украинской экономики должны стать четыре приоритетных отрасли:
  • милитари-тек (высокотехнологичное вооружение);
  • металлургия, горная промышленность и машиностроение;
  • сельское хозяйство и пищевая промышленность;
  • ИТ-отрасль.
Юлия Свириденко уверена, что Украины после окончания войны будет ждать инвестиционный бум.
«Уже на следующий день после победы Украина станет своеобразной мировой инвестиционной Меккой. Компании, готовые инвестировать в Украину и локализовать здесь производство, понимают, что речь фактически идет не только об украинском рынке, а о рынке ЕС, ведь Украина будет в Европейском Союзе. Именно частные международные инвестиции могут стать ядром для восстановления Украины», — подчеркнула первая вице-премьер.
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Инвестиции и страхование рисков для тех, кто заходит на украинский рынок, вызывают большой интерес наших партнеров.
«Война в Украине продолжается, однако мы имеем наработанный с MIGA и DFC (Multilateral Investment Guarantee Agency та U.S. International Development Corporation. — Ред.) механизм страхования рисков, который стремимся масштабировать на все страны, желающие инвестировать в Украину. Это позволяет уже сейчас вести с партнерами диалог по секторам, которые вызывают наибольший интерес инвесторов», — отметила Юлия Свириденко.
Напомним, все главные месседжи со Всемирного экономического форума Finance.ua собирает в одном материале. 👇🏻

Давос-2023: самое главное (новость обновляется)

По материалам:
The page
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