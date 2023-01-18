Министр экономики на форуме в Давосе рассказала об основных вызовах, от которых зависит будущее Украины — Finance.ua
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Министр экономики на форуме в Давосе рассказала об основных вызовах, от которых зависит будущее Украины

Казна и Политика
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Министр экономики на форуме в Давосе рассказала об основных вызовах, от которых зависит будущее Украины
Министр экономики на форуме в Давосе рассказала об основных вызовах, от которых зависит будущее Украины, Фото: Мінекономіки
Победа в войне, реализация формулы мира, восстановление страны, в частности экономики и создание комфортных условий для бизнеса — такие задачи стоят перед Украиной.
Об этом на Международном экономическом форуме в Давосе рассказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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Министр экономики назвала основные вызовы для Украины, от которых зависит будущее страны. А именно:
  • победа в войне с россией. Для этого Украина нуждается в помощи от партнеров в виде оружия и тяжелой техники;
  • привлечение как можно большего количества стран к реализации формулы мира и предоставлению Украине гарантий безопасности во избежание повторного вторжения;
  • послевоенное восстановление страны и достижение макроэкономической стабильности;
  • возвращение украинцев, которые из-за военных действий покинули Украину и находятся сейчас за границей;
  • создание комфортных условий для бизнеса, а также привлечение международных инвесторов к восстановлению Украины.
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Свириденко призвала мир и дальше продолжать и усиливать помощь Украине для скорейшей победы и наступления мира.
«Когда мы спрашиваем, какое будущее Украины, мы должны сначала спросить, чем мы можем помочь армии, чтобы наступила победа и освобождение от оккупации украинских территорий и последующее восстановление и отстройка», — отметила министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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