Министр экономики на форуме в Давосе рассказала об основных вызовах, от которых зависит будущее Украины — Finance.ua

Министр экономики на форуме в Давосе рассказала об основных вызовах, от которых зависит будущее Украины
Победа в войне, реализация формулы мира, восстановление страны, в частности экономики и создание комфортных условий для бизнеса — такие задачи стоят перед Украиной.
Об этом на Международном экономическом форуме в Давосе рассказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Министр экономики назвала основные вызовы для Украины, от которых зависит будущее страны. А именно:
- победа в войне с россией. Для этого Украина нуждается в помощи от партнеров в виде оружия и тяжелой техники;
- привлечение как можно большего количества стран к реализации формулы мира и предоставлению Украине гарантий безопасности во избежание повторного вторжения;
- послевоенное восстановление страны и достижение макроэкономической стабильности;
- возвращение украинцев, которые из-за военных действий покинули Украину и находятся сейчас за границей;
- создание комфортных условий для бизнеса, а также привлечение международных инвесторов к восстановлению Украины.
Читайте также
Свириденко призвала мир и дальше продолжать и усиливать помощь Украине для скорейшей победы и наступления мира.
«Когда мы спрашиваем, какое будущее Украины, мы должны сначала спросить, чем мы можем помочь армии, чтобы наступила победа и освобождение от оккупации украинских территорий и последующее восстановление и отстройка», — отметила министр.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью