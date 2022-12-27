«Все равно выйдем на рост». Свириденко рассказала о двух сценариях Минэкономики по ВВП в 2023 году — Finance.ua

«Все равно выйдем на рост». Свириденко рассказала о двух сценариях Минэкономики по ВВП в 2023 году Сегодня 21:04 — Казна и Политика

«Все равно выйдем на рост». Свириденко рассказала о двух сценариях Минэкономики по ВВП в 2023 году

Министерство экономики рассматривает два альтернативных сценария, связанных с обстрелами энергетической инфраструктуры Украины со стороны рф. Согласно им, в 2023 году украинская экономика будет расти, но меньшими темпами — от 1 до 1,5%.

Об этом в интервью Forbes рассказала глава Минэкономики Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, текущий прогноз Минэкономики, предусматривающий в 2023 году 3,2% роста ВВП, построен на предположении, что война завершилась победой Украины в середине года.

«Если будут существенные изменения, связанные с обстрелами или изменением сценариев войны, будем рассматривать [прогноз] повторно», — сказала она. На данный момент Минэкономики не видит оснований для перехода на какой-либо из указанных альтернативных сценариев, отметила Свириденко.

В связи с обстрелами Минэкономики уже ухудшило прогноз падения ВВП в этом году до 32%.

«Учитывая очень положительные результаты по третьему кварталу, мы считали, что падение по году не превысит 30%», — сказала министр.

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Также она уточнила, что в начале войны правительство не исключало большего падения — до 45%.

Собственно, обстрелы, блэкауты и переход на генераторы приводят к повышению себестоимости продукции, добавила Свириденко.

«Это сказывается на цене товаров и может добавить к инфляции в первом квартале 2023-го 1-2 процентных пункта», — прогнозирует она.

«Главная угроза от блэкаута — сужение предложения товаров. Главный инструмент правительства для расширения предложения — доступ к кредитным деньгам для бизнесов через программу «5-7-9», — говорит глава Минэкономики.

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