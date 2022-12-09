Украине необходимо втрое увеличить ВВП на душу населения — Минэкономики — Finance.ua
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Украине необходимо втрое увеличить ВВП на душу населения — Минэкономики

Казна и Политика
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Украине необходимо втрое увеличить ВВП на душу населения — Минэкономики
Украине необходимо втрое увеличить ВВП на душу населения — Минэкономики
Украина должна совершить тройной скачок в экономике — от переходной (транзитной) к развивающейся. В частности, увеличить валовой внутренний продукт на душу населения с 4 тыс. дол. до 12 тыс. дол.
Об этом сообщил первый замминистра экономики Денис Кудин.
«Украине нужно совершить тройной скачок — от переходной экономики к развивающейся. Есть очень четкий критерий. Это объем ВВП на душу населения. До войны у нас был показатель в 4 тыс. дол. Наша задача — увеличить этот показатель втрое — до 12 тыс. дол. Это тот минимальный уровень, от которого экономика считается развивающейся», — отметил он.
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По мнению первого замминистра, такой скачок можно совершить только через путь Украины в Европейский Союз, а также активное предпринимательство и изменение сознания украинцев.
«Экономика и экономический рост — это результат ежедневной предпринимательской деятельности миллионов людей. На сегодняшний день принципиально важно этот процесс продолжать и наращивать. Враг хочет, чтобы мы остановились и ничего не производили, не продуцировали и не экспортировали. Потому что это „экономическая смерть“. Этого делать нельзя», — резюмировал Кудин.
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Как сообщалось, правительство определило первые проекты, финансируемые за счет Европейского инвестиционного банка в рамках «Программы по восстановлению Украины». На первом этапе отобрано 83 проекта общей стоимостью 4,7 млрд грн, которые будут реализованы в 10 регионах Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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