Oxford Economics ожидает падение ВВП Украины на 31% по итогам года — Finance.ua

Oxford Economics ожидает падение ВВП Украины на 31% по итогам года Сегодня 11:13 — Казна и Политика

Oxford Economics ожидает падение ВВП Украины на 31% по итогам года

В Oxford Economics после 9 месяцев войны в Украине ожидают, что падение ВВП Украины достигнет 31% в 2022 году, и сократится еще на 2-2,5% в следующем году из-за экстремальных экономических вызовов.

Об этом говорится в обзоре Oxford Economics «Украина: Перспективы и ключевые риски на 2023 год».

Оперативное реагирование монетарной и фискальной политики, а также внешнее финансирование в размере 23 млрд долларов США предотвратили значительно более глубокое падение.

«Экстремальные экономические вызовы сохранятся и в следующем году, и мы ожидаем, что экономика сократится еще на 2-2,5% в годовом измерении. Наш прогноз основывается на предположениях, что война будет продолжаться, по меньшей мере, до середины 2023 года, российские атаки по инфраструктуре утихнут, зерновая инициатива останется в силе, а финансовая поддержка Запада будет достаточной для поддержания финансовой стабильности», — заявляют в Oxford Economics.

Читайте также Потери превысят 1 трлн грн: Минфин обновил прогноз падения ВВП Украины

В обзоре говорится, что политические вызовы будут также сохраняться.

«Бюджет Украины на 2023 год предусматривает, что почти все (94%, или $34 млрд) финансовые потребности Украины будут удовлетворены за счет внешнего финансирования, из которых $15 млрд поступит от МВФ. Это может оказаться оптимистичным, и давление на Нацбанк по поводу монетизации дефицита сохранится. Тем не менее, мы предполагаем, что это монетарное финансирование останется ограниченным, чтобы избежать галопирующей инфляции», — говорится в отчете.

«Почти через девять месяцев после российского вторжения, которому не видно конца, экономика Украины избежала чрезвычайного падения. Но потери экономики серьезны. Сначала сократившись примерно на 45% в марте-апреле, в августе-сентябре экономика продемонстрировала признаки восстановления, сократившись на 35% в годовом измерении. Но с приближением зимы времена стали еще тяжелее, поскольку россия сосредоточила свою стратегию на разрушении украинской инфраструктуры», — признают в Oxford Economics.

Там отмечают, что последние ракетные удары россии оставили не менее 10 миллионов человек без электроэнергии, а около 50% инфраструктуры производства и распределения электроэнергии, по оценкам, были повреждены.

«Таким образом, в четвертом квартале ВВП снова испытает ежеквартальное сокращение, которое будет иметь последствия в 2023 году. Соответственно, мы пересмотрим наш текущий прогноз на 2022 год на уровне −30% в годовом измерении ближе к −31%, чтобы учесть последние события», — подчеркивают аналитики.

По оценкам экспертов, падение на 30% в годовом исчислении за первые три квартала 2022 года «имело широкую основу», но особенно сильно пострадало металлургическое производство.

«Индекс деловых ожиданий НБУ за октябрь демонстрирует особенно глубокое падение в добывающей промышленности, где деловые ожидания на 53% ниже предыдущего четырехлетнего среднего показателя, за которым следует аналогичное падение на 31%-32% в перерабатывающей промышленности, строительстве и торговле. Показатели по сельскому хозяйству лучше: −24%. Данные по торговле демонстрируют схожую картину: экспорт металлов сократился на 62% за первые девять месяцев года, а зерновых — на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в отчете.

По сравнению с падением на −45% в марте, тремя основными источниками восстановления, как пишет Oxford Economics, стали:

освобождение нескольких регионов, крайней победой стал вывод российских войск из Херсона;

восстановление морского экспорта зерновых и возвращение некоторых перемещенных лиц в свои первоначальные места жительства, поскольку военные действия стали более локализованными.

«По нашим оценкам, эти освобождения были эквивалентны возврату под контроль Украины около 9% довоенного ВВП. Экспорт зерна прибавит около 6% ВВП по сравнению с минимумом марта-июня. Быстрая реакция правительства и 23 млрд долларов США внешних грантов и займов предотвратили более глубокое падение», — посчитали аналитики.

При этом, признают аналитики, огромный ущерб, причиненный инфраструктуре Украины с октября, сведет на нет значительную часть этого восстановления.

Поэтому теперь они ожидают, что ВВП сократится примерно на 31% в 2022 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.