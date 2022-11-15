Потери превысят 1 трлн грн: Минфин обновил прогноз падения ВВП Украины — Finance.ua

Потери превысят 1 трлн грн: Минфин обновил прогноз падения ВВП Украины Сегодня 15:12 — Казна и Политика

Потери превысят 1 трлн грн: Минфин обновил прогноз падения ВВП Украины

В текущем году уровень падения ВВП Украины достигнет 33–35%.

Соответствующее заявление сделал глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко во время брифинга.

Министр финансов подчеркнул, что прогнозы международных и украинских специалистов по уровню падения ВВП Украины одинаковы.

«Наши оценки совпадают с оценками международных партнеров. Ориентировочные потери валового внутреннего продукта будут на уровне 33-35%», — отметил Марченко.

В то же время, он объяснил, что в абсолютных показателях сумма превысит 1 трлн грн.

Напомним, ранее увеличение падения ВВП Украины было спрогнозировано в Министерстве экономики. В ведомстве это связали с постоянными отключениями электроснабжения, вызванными повреждением инфраструктуры после российских обстрелов.

Как ранее прогнозировали в НБУ, в этом году инфляция в Украине ускорится до 30% в годовом исчислении. В Нацбанке подчеркивают, что такие показатели вполне умеренные, особенно если учитывать, что у нас в стране идет война.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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