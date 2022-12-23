Удары по энергосистеме могут ухудшить прогноз ВВП на 3-9 п. п. — премьер — Finance.ua
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Удары по энергосистеме могут ухудшить прогноз ВВП на 3-9 п. п. — премьер

Казна и Политика
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Удары по энергосистеме могут ухудшить динамику валового внутреннего продукта Украины на 2023 год на 3-9 процентных пунктов (п. п.), поэтому прогноз зависит от интенсивности обстрелов и от того, как союзники готовы предоставлять средства ПВО.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«На следующий год мы уже ухудшили прогноз с 4,6% до 3,2%. Но все будет зависеть от ситуации безопасности. Удары по энергосистеме могут ухудшить прогноз еще на 3-9 процентных пунктов. То есть в следующем году можем получить падение ВВП вместо ожидаемого роста», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Премьер напомнил, что в начале войны прогнозы большинства экспертов были пессимистичными и давали падение экономики Украины на 45% и выше, однако благодаря ВСУ удалось освободить уже много территорий, поэтому первый прогноз не оправдался.
«По итогам девяти месяцев ВВП сократился на 30%. До конца года мы ожидали падения на 32%. Сейчас, после девяти волн (ударов по инфраструктуре. — Ред.) возможно падение ВВП в 2022 году до 35%, но не больше», — отметил Шмыгаль.
Как сообщалось, в начале декабря первый замминистра экономики Денис Кудин отметил, что российские атаки по энергоинфраструктуре увеличили темпы спада экономики Украины в ноябре этого года против ноября прошлого ориентировочно до 41% по сравнению с 39% в октябре и 30,8% в третьем квартале.
Руководители НБУ на брифинге 8 декабря также сообщили, что российский энерготеррор ухудшил их оценку снижения ВВП в текущем году на 31,5%, однако не уточнили, насколько.
Кроме того, Нацбанк отметил, что на следующий год даже в базовом, относительно оптимистическом сценарии с эффективной защитой энергообъектов и оперативным восстановлением системы рост ВВП будет очень вялым и намного ниже 4%, которые центробанк допускал в октябрьском прогнозе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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