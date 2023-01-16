Путь Украины в ЕС: Урсула фон дер Ляйен сказала, какими будут дальнейшие шаги — Finance.ua
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Путь Украины в ЕС: Урсула фон дер Ляйен сказала, какими будут дальнейшие шаги

Казна и Политика
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Путь Украины в ЕС: Урсула фон дер Ляйен сказала, какими будут дальнейшие шаги
Путь Украины в ЕС: Урсула фон дер Ляйен сказала, какими будут дальнейшие шаги
Еврокомиссия приветствует выполнение Украиной критериев, необходимых для членства в ЕС, а Совет ЕС может принимать решение о дальнейшем продвижении Украины на этом пути после выводов ЕК по прогрессу расширения ЕС.
Об этом во время пресс-конференции в шведском городе Кируна заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Процесс вхождения является пошаговым процессом. Для нас следующим важным краеугольным пунктом является доклад о ходе расширения ЕС. Потому что он оценит прогресс с начала года всех и каждой страны-кандидата, которые хотят присоединиться к Европейскому Союзу... Украина поразительно амбициозна, сильна и быстра в выполнении — и это очень хорошо. Для того чтобы поддержать этот процесс, Коллегия (Еврокомиссии) посетит Украину в начале февраля», — отметила Президент Еврокомиссии.
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По ее словам, во время встречи Коллегии Еврокомиссии и правительства Украины стороны проведут обзор основных 18-20 файлов, над которыми уже сейчас идет работа. Такая встреча позволит углубить и интенсифицировать различные темы, которые есть в двусторонней повестке дня, что демонстрирует, насколько широка эта повестка дня.
«Для нас важно добиваться прогресса с как можно более высоким качеством, и, безусловно, скорость и амбиции правительства Украины также учитываются. Так что доклад по расширению отразит все это и, будем надеяться, принесет интересные и положительные решения Совета ЕС», — добавила фон дер Ляйен.
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Напомним, 3 февраля в Украине должен пройти саммит Украина-ЕС. Перед началом саммита запланирован визит в Украину членов коллегии Европейской комиссии, которая во время встречи с правительством отразит прогресс, достигнутый в двусторонних отношениях между Украиной и ЕС, и в частности, в продвижении Украины как страны-кандидата к членству в Европейском Союзе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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