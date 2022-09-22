В ЕС описали механизм для вступления Украины — Finance.ua

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В ЕС описали механизм для вступления Украины

Казна и Политика
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В ЕС описали механизм для вступления Украины
В ЕС описали механизм для вступления Украины
Переговоры по вступлению в Евросоюз — это процесс адаптации страны-кандидата к европейским правилам, в котором каждый этап нуждается в согласии всех стран ЕС.
О будущем механизме вступления Украины в интервью Европейской правде рассказала заместитель гендиректора Генерального директората по соседству и переговорам по расширению Еврокомиссии Катарина Матернова.
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«Их называют переговорами, но это действительно не переговоры. Это процесс внедрения в Украине европейских норм, правил, директив и регуляций, их перенос в систему украинского законодательства... Каждый дальнейший шаг в этом процессе, в процессе расширения ЕС, требует единого согласия всех государств-членов. И таких шагов в этом процессе много. Поэтому это, к большому сожалению, не спринт. Это марафон с большим количеством блокпостов на этой дороге. И будет много препятствий на пути, которые вам придется расчищать», — пояснила Матернова.
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Она отметила, что выполнение рекомендаций, предоставленных Украине вместе со статусом кандидата, не означает автоматического начала переговоров. По ее словам, Киеву предстоит поработать над построением консенсуса внутри ЕС для запуска переговоров.
Матернова также отметила первые шаги Украины по выполнению семи рекомендаций ЕС.
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«Например, назначили главу антикоррупционной прокуратуры, назначили членов этического совета для судей, есть также шаги для воплощения антиолигархического закона, а также в сфере национальных меньшинств. Процесс отбора нового директора НАБУ, как я понимаю, начнется в сентябре. Словом, очень хороший прогресс», — подчеркнула представитель ЕК.
Напомним, в начале сентября Украина и ЕС подписали пять соглашений, приближающих страну к вступлению в ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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