Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС — Finance.ua

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС Сегодня 22:02 — Казна и Политика

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС

Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине статус кандидата на вступление.

Решение было одобрено на основе рекомендации Европейской комиссии, предоставленной 17 июня.

«Соглашение. Европейский совет только что решил получить статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы. Исторический момент. Сегодня решающий шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю Владимира Зеленского и Маю Санд и народы Украины и Молдовы. Наше будущее вместе», — написал в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель.

Решение было одобрено на основе рекомендации Европейской комиссии, предоставленной 17 июня.

«Сегодня удачный день для Европы. Поздравляю президента Украины Владимира Зеленского, президента Молдовы Маю Санду и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Ваши страны являются частью нашей европейской семьи. И сегодняшнее историческое решение лидеров это подтверждает», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Президент Украины Владимир Зеленский считает историческим решение Европейского союза о предоставлении Украине статуса кандидата.

«Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза», — написал президент в твиттере.

Владимир Зеленский поблагодарил президента ЕвроСовета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, а также лидеров государств-членов ЕС, которые единогласно приняли это решение на саммите.

«Будущее Украины — в ЕС», — добавил он.

Какие требования ЕС нужно выполнить

Вместе с положительной рекомендацией по кандидатству Украины Еврокомиссия обнародовала перечень условий, которые необходимо выполнить для сохранения статуса и дальнейшего продвижения по евроинтеграции.

Среди требований — усиление борьбы с коррупцией и назначение новых руководителей НАБУ и САП, продолжение реформ судебной системы и Конституционного суда, имплементация антиолигархического закона, изменение законодательства о медиаресурсах и национальных меньшинствах.

Как отметили в правительстве, Украина планирует выполнить поставленные ЕК условия до конца 2022 года.

Когда Украина может стать членом Евросоюза

После получения кандидатства следует этап переговоров между страной-претендентом и членами Евросоюза. Само обсуждение разделено на 35 разделов — по основным законам, правам и обязанностям, которые объединяют всех участников блока.

Только после их последовательного одобрения и внедрения реформ возможно заключение договора о членстве. Он должен быть одобрен Советом ЕС, отдельно парламентами каждой страны Евросоюза и большинством голосов Европарламента.

Следует отметить, что стандартная процедура вступления в ЕС для государств-кандидатов длится от нескольких лет до десятилетий.

Украина направила заявку на членство в Евросоюзе почти сразу после полномасштабного российского вторжения, попросив применить специальную ускоренную процедуру, однако затем украинские власти перестали акцентировать внимание на этом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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