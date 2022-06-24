Что означает статус кандидата на вступление в ЕС для Украины — Finance.ua

Что означает статус кандидата на вступление в ЕС для Украины Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Что означает статус кандидата на вступление в ЕС для Украины

Статус кандидата официально запускает процесс обретения Украиной членства в Евросоюзе.

Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает пресс-служба Кабмина.

Мы приветствуем это историческое решение Евросоюза, которое фактически означает, что большая семья стран Европейского Союза видят Украину членом ЕС. В эти тяжелые времена ЕС услышал народ Украины и четко заявил, что наше государство принадлежит к Европе, у нас есть общее мощное будущее. Статус кандидата официально запускает процесс обретения Украиной членства в ЕС. Мы уже активно работаем над дальнейшими шагами и реформированием страны, несмотря на войну, чтобы не терять темпы нашей интеграции", — заявила она.

Что это значит? Стефанишина отметила, что дальнейшая подготовка к членству будет предусматривать завершение всеобъемлющей трансформации всех сфер, что будет создавать условия, когда страна будет жить по принципам Евросоюза и его законам, направленным на защиту каждого гражданина и бизнеса. Это заложит условия для приближения уровня жизни, благосостояния и правовой защиты украинцев, как в других странах ЕС. В этом Украину будет постоянно поддерживать Еврокомиссия, оказывая необходимую консультационную и другую помощь.

Кроме того, по ее словам, статус кандидата открывает возможности получения финансовой помощи в трансформации общества, правовой системы и экономики на пути членства в ЕС, а также будет держать евроинтеграционные реформы страны в приоритете.

Так, Украине будет доступна финансовая помощь для готовящихся для вступления в ЕС стран (Инструмент предвступительной помощи, IPA). Такая помощь может предоставляться через гранты, инвестиции или в качестве технической помощи.

Кандидатство также открывает Украине участие в программах и инициативах Евросоюза.

Напомним, 23 июня главы государств и правительств Европейского Союза приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вхождение в ЕС.

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