Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС — Finance.ua

Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС Вчора 22:02 — Казна та Політика

Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС

Лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні статус кандидата на вступ.

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.

«Угода. Європейська рада щойно вирішила отримати статус кандидата в ЄС для України та Молдови. Історичний момент. Сьогодні вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю Володимира Зеленського та Маю Санд та народи України і Молдови. Наше майбутнє разом», — написав у Twitter президент Європейської ради Шарль Мішель.

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.

«Сьогодні вдалий день для Європи. Вітаю президента України Володимира Зеленського, президента Молдови Маю Санду і прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі. Ваші країни є частиною нашої європейської родини. І сьогоднішнє історичне рішення лідерів це підтверджує», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент України Володимир Зеленський вважає історичним рішення Європейського союзу про надання Україні статусу кандидата.

«Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах України та Євросоюзу», — написав президент у твіттері.

Володимир Зеленський подякував президенту ЄвроРади Шарлю Мішелю та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, а також лідерам держав-членів ЄС, які одноголосно ухвалили це рішення на саміті.

«Майбутнє України — в ЄС», — додав він.

Які вимоги ЄС потрібно виконати

Разом із позитивною рекомендацією щодо кандидатства України Єврокомісія оприлюднила перелік умов, які необхідно виконати для збереження статусу та подальшого просування шляхом євроінтеграції.

Серед вимог значиться посилення боротьби з корупцією та призначення нових керівників НАБУ та САП, продовження реформ судової системи та Конституційного суду, імплементація антиолігархічного закону, зміна законодавства про медіаресурси та національні меншини.

Як зазначили в уряді, Україна планує виконати поставлені ЄК умови до кінця 2022 року.

Коли Україна може стати членом Євросоюзу

Після отримання кандидатства слідує етап переговорів між країною-претендентом і членами Євросоюзу. Саме обговорення поділено на 35 розідлів — щодо основних законів, прав та обов’язків, які об’єднують усіх учасників блоку.

Тільки після їх послідовного схвалення та впровадження реформ можливе підписання договору про членство. Він має бути схвалений, Радою ЄС, окремо парламентами кожної країни Євросоюзу та більшістю голосів Європарламенту.

Варто зазначити, що стандартна процедура вступу до ЄС для держав-кандидатів триває від кількох років до десятиріч.

Україна направила заявку на членство в Євросоюзі майже відразу після повномасштабного російського вторгнення, попросивши застосувати спеціальну прискорену процедуру, однак потім українська влада перестала акцентувати на цьому увагу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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