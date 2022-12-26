Вступление в Евросоюз: как Украина выполняет рекомендации — Finance.ua

Вступление в Евросоюз: как Украина выполняет рекомендации Сегодня 19:02 — Казна и Политика

Вступление в Евросоюз: как Украина выполняет рекомендации

Европейская комиссия обещала весной предварительно оценить, как Украина выполняет семь требований для членства. При этом уже сейчас Евросоюз отметил существенный прогресс в процессе реформ. Президент Владимир Зеленский попросил ЕС ускорить свою оценку, чтобы можно было как можно быстрее перейти к началу переговоров по вступлению в блок.

Об этом пишет «Слово и дело».

Две недели назад спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что депутаты выполнили свою часть работы и приняли все евроинтеграционные законопроекты в рамках семи требований.

Для реформы Конституционного суда Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе».

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Для гармонизации аудиовизуального законодательства с европейским принят закон о медиа. Для усовершенствования законодательства о нацменьшинствах также принят закон «О национальных меньшинствах (сообществах)».

В части борьбы с отмыванием средств Рада приняла сразу несколько законопроектов: закон о проведении финансового мониторинга, закон о ратификации Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма, закон о внесении изменений в закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового поражения

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Кроме того, Рада избрала по своей квоте членов Высшего совета правосудия двух кандидатов.

Несмотря на это, полностью выполненными считать требования ЕС нельзя. Например, закон о Конституционном суде не полностью учел рекомендации Венецианской комиссии: теперь орган ЕС ожидает внесения изменений, в частности, увеличения числа членов Консультативной группы экспертов.

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В части судебной реформы еще предстоит завершить отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей. На данный момент есть 64 кандидата, которые прошли в следующий этап отбора — собеседования, ориентировочно запланированные на январь-март.

В сфере борьбы с коррупцией Украине не хватает назначения нового директора Национального антикоррупционного бюро. Прием документов на должность окончен, к конкурсу допущено 74 кандидата.

В разделе борьба с отмыванием денег все еще не выполнен пункт о принятии стратегического плана реформирования правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины — пока существует рабочая группа по подготовке проекта плана.

Совершенно не имплементирован антиолигархический закон — продолжаются консультации с Венецианской комиссией. Также нужно провести консультации с комиссией относительно закона о нацменьшинствах.

Рада приняла закон о медиа, но необходимо еще принять законопроект о рекламе, который имплементирует соответствующую Директиву ЕС.

Инфографика: «Слово и дело»

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Слово і Діло По материалам:

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