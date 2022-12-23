Переговоры о вступлении в ЕС и не только. Зеленский назвал задачу дипломатии на 2023 год — Finance.ua

Переговоры о вступлении в ЕС и не только. Зеленский назвал задачу дипломатии на 2023 год Сегодня 15:53 — Казна и Политика

Переговоры о вступлении в ЕС и не только. Зеленский назвал задачу дипломатии на 2023 год

Главные вопросы украинской дипломатии на следующий год — начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, получение международной военной и энергетической помощи, создание международного трибунала над российской федерацией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на конференции украинских послов.

В частности, обращаясь к послам, Зеленский перечислил следующие задачи на 2023 год:

Начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Подготовка к саммиту НАТО и обеспечение его конкретных результатов.

Получение помощи в области обороны и безопасности.

Получение помощи в восстановлении энергетики после ударов россии.

Международная помощь по Плану быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan).

Введение новых санкций против россии, блокирование российских активов в мире.

Создание международного трибунала по поводу преступления агрессии и военных преступлений рф.

Защита украинских беженцев и помощь в их возвращении домой.

«Реализация всех этих задач — это и есть наша победа, элементы этой победы», — отметил Зеленский.

Также он анонсировал создание Украинского агентства международной помощи, которое поможет другим странам, в том числе в цифровой сфере и в сфере продовольственной безопасности.

Особое внимание Зеленский уделил работе по африканскому направлению, в следующем году запланировано открытие посольств Украины в 10 странах Африки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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