Переговоры о вступлении в ЕС и не только. Зеленский назвал задачу дипломатии на 2023 год — Finance.ua
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Переговоры о вступлении в ЕС и не только. Зеленский назвал задачу дипломатии на 2023 год

Казна и Политика
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Переговоры о вступлении в ЕС и не только. Зеленский назвал задачу дипломатии на 2023 год
Переговоры о вступлении в ЕС и не только. Зеленский назвал задачу дипломатии на 2023 год
Главные вопросы украинской дипломатии на следующий год — начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, получение международной военной и энергетической помощи, создание международного трибунала над российской федерацией.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на конференции украинских послов.
В частности, обращаясь к послам, Зеленский перечислил следующие задачи на 2023 год:
  • Начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.
  • Подготовка к саммиту НАТО и обеспечение его конкретных результатов.
  • Получение помощи в области обороны и безопасности.
  • Получение помощи в восстановлении энергетики после ударов россии.
  • Международная помощь по Плану быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan).
  • Введение новых санкций против россии, блокирование российских активов в мире.
  • Создание международного трибунала по поводу преступления агрессии и военных преступлений рф.
  • Защита украинских беженцев и помощь в их возвращении домой.
«Реализация всех этих задач — это и есть наша победа, элементы этой победы», — отметил Зеленский.
Также он анонсировал создание Украинского агентства международной помощи, которое поможет другим странам, в том числе в цифровой сфере и в сфере продовольственной безопасности.
Особое внимание Зеленский уделил работе по африканскому направлению, в следующем году запланировано открытие посольств Украины в 10 странах Африки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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