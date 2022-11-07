Еврокомиссар исключил ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС — Finance.ua

Еврокомиссар исключил ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС
Процесс подготовки Украины к началу переговоров по вступлению в Европейский союз может длиться более года или двух.
Об этом еврокомиссар по расширению Оливер Варгей заявил в комментарии немецкому изданию Welt.
Он отметил, что, даже если Киеву удастся начать переговоры до конца 2023 года, они не завершатся в течение года.
«Учитывая большую работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и многих других важных областях политики, вся подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше времени, чем год или два», — сказал Варгей.
В свою очередь вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина сказала, что Украина начала процесс интеграции еще до того, как получила статус кандидата на вступление.
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«Большинство реформ уже было проведено под наблюдением ЕС. Поэтому можно действовать быстрее и не использовать обычную процедуру», — сказала она.
Однако Варгей исключает ускоренную процедуру для Украины.
«К Украине применяются те же критерии, что и ко всем другим заявителям», — сказал он.
При этом в ЕС положительно воспринимается украинская направленность.
«Украина стремится ускорить реформы и ускорить необходимую для этого работу. Это положительно. Но не все семь реформ могут быть завершены быстро», — сказал Варгей, добавив, что график начала переговоров не может быть определен.
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