Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке - Зеленский — Finance.ua

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке - Зеленский
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО в видеообращении.
«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины — реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества в ускоренном порядке», — отметил президент.
Он добавил, что такой ускоренный порядок возможен, учитывая, что в этом году Швеция и Финляндия тоже подали заявки на вступление в Альянс без плана действий по членству.
«Мы понимаем, что это требует консенсуса всех членов Альянса. И поэтому пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности», — добавил президент.
Он добавил, что Украина делает свой решающий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО.
Заявку на членство Украины в НАТО официально подписали Владимир Зеленский, глава Верховной рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмигаль.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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