Андрей Садовый в Давосе рассказал об идее создания транспортного хаба во Львовской области — Finance.ua

Андрей Садовый в Давосе рассказал об идее создания транспортного хаба во Львовской области Сегодня 12:57

Андрей Садовый в Давосе рассказал об идее создания транспортного хаба во Львовской области

Мэр Львова Андрей Садовый в Давосе в кулуарах «Украинского дома» рассказал об идее создания транспортного хаба в Жовкве во Львовской области, сообщает «Интерфакс-Украина».

«„Укрзализныця“ планирует проложить во Львов три узкие колеи европейского стандарта: из Варшавского направления, из Кракова через Перемышль и из Венгрии, в связи с чем есть идея транспортного хаба в Жовкве», — сказал Андрей Садовый.

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По словам городского головы Львова, транспортные проекты, связанные с интеграцией с европейской железнодорожной инфраструктурой, обсудят на большой конференции, которую готовятся провести во Львове. Это нужно, чтобы привлечь партнерскую поддержку с ЕС.

Андрей Садовый также сказал, что в конце декабря уже обсуждал эту конференцию в Брюсселе, в частности, встречался с представителями транспортного департамента.

«Их это очень интересует. Они видят в этом смысл и готовы инвестировать сегодня деньги в эти реальные проекты, которые с точки зрения безопасности дают максимальную уверенность. Надо использовать это, потому что это все остается в Украине», — сказал мэр Львова.

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