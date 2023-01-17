Чим небезпечна нова холодна війна для світової економіки: відповідь глави МВФ — Finance.ua

Чим небезпечна нова холодна війна для світової економіки: відповідь глави МВФ Сьогодні 10:48

Чим небезпечна нова холодна війна для світової економіки: відповідь глави МВФ

Після закінчення політичної холодної війни світова економіка зросла приблизно втричі. Але сьогодні існує нова небезпека розпаду світу на блоки-суперники.

Про це повідомила у заяві голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва перед самітом у Давосі.

Як зазначила Георгієва, сьогодні світ стикається з гордієвим вузлом проблем: від глобального економічного спаду та зміни клімату до кризи вартості життя та високого рівня боргу.

«До цього додається геополітична напруженість, яка ще більше ускладнила вирішення життєво важливих глобальних проблем», — додала вона.

«Незважаючи на те, що нам потрібно більше міжнародного співробітництва на багатьох фронтах, ми стикаємося з примарою нової холодної війни, яка може призвести до розпаду миру на економічні блоки-суперники. Це було б помилкою колективної політики, через яку всі стали б біднішими і менш захищеними», — заявила голова МВФ.

За її словами, це було б приголомшливим поворотом долі.

«Зрештою, економічна інтеграція допомогла мільярдам людей стати багатшими, здоровішими і освіченішими. Після закінчення холодної війни розмір світової економіки збільшився приблизно втричі, і майже 1,5 млрд людей вирвалися з крайньої бідності. Ці дивіденди миру та співробітництва слід не прогаяти», — зазначила глава МВФ.

Георгієва підкреслила, що торгова напруженість між двома найбільшими економіками світу зростає на тлі глобального зростання нових торгових обмежень.

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«Тим часом, вторгнення росії в Україну викликало не лише людські страждання, а й масові перебої з фінансовими, продовольчими та енергетичними потоками по всьому світу», — додала вона.

Глава МВФ зазначила, що політичні втручання, здійснені в ім’я економічної чи національної безпеки, можуть мати непередбачені наслідки або можуть бути навмисно використані для отримання економічної вигоди за рахунок інших.

«Це було б небезпечним слизьким спуском до нестримної геоекономічної фрагментації», — вважає вона.

Економічні прогнози МВФ

За даними МВФ, оцінки вартості фрагментації дуже різняться. Довгострокові витрати однієї лише фрагментації торгівлі можуть змінюватись від 0,2% світового виробництва у сценарії обмеженої фрагментації до майже 7% у жорсткому сценарії, що приблизно еквівалентно сукупному річному обсягу виробництва Німеччини та Японії. Якщо до цього додати технологічний поділ, деякі країни можуть мати справу з втратами до 12% ВВП.

Проте, згідно з новим аналізом МВФ , повний вплив, ймовірно, буде навіть більшим, залежно від того, скільки каналів фрагментації буде враховано. Крім торгових обмежень і бар’єрів на шляху поширення технологій, фрагментація може відчуватися через обмеження на перехресні — прикордонна міграція, скорочення потоків капіталу та різкий спад міжнародного співробітництва, через що ми не зможемо впоратися з викликами більш схильного до потрясінь світу.

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Це буде особливо складно для тих, хто найбільше страждає від фрагментації. Споживачі з нижчим доходом у країнах з розвиненою економікою втратять доступ до дешевших імпортних товарів. Невеликі економіки з відкритим ринком дуже постраждають. Більшість Азії постраждає через свою сильну залежність від відкритої торгівлі, зазначила глава МВФ.

«А країни з ринком, що формується, і країни, що розвиваються, більше не отримають вигоди від вторинних ефектів технологій, які сприяли зростанню продуктивності і рівня життя. Замість того, щоб наздогнати рівень доходів країн з розвиненою економікою, країни, що розвиваються, ще більше відставатимуть», — додала Георгієва.

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