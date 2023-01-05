У МВФ рекомендували прискорити підвищення ставок для боротьби з інфляцією у США — Finance.ua
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У МВФ рекомендували прискорити підвищення ставок для боротьби з інфляцією у США

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Інфляція в США поки не взята під контроль, і Федеральній резервній системі ще рано оголошувати про перемогу у боротьбі із зростанням цін. Заступник глави МВФ Гіта Гопінат закликала центральний банк США прискорити підвищення ставок цього року.
Про це повідомляє Financial Times .
Вона сказала, що для ФРС важливо «підтримувати обмежувальну грошово-кредитну політику» доти, доки не стане очевидним «дуже певне, стійке зниження інфляції» у заробітній платі та галузях, не пов’язаних із продуктами харчування чи енергією.
«Якщо ви подивіться на індикатори на ринку праці, і якщо ви подивіться на дуже стійкі компоненти інфляції, такі як інфляція у сфері послуг, я думаю, стане ясно, що ще не стався перелом щодо інфляції», — сказала вона.
У жовтні МВФ знизив свій прогноз зростання світової економіки в 2023 році, відображаючи війну Росії проти України, що триває, а також інфляційний тиск і високі відсоткові ставки центральних банків для стримування цього цінового тиску.
Гопінат додала, що вона очікує, що економіка Китаю значно постраждає у найближчому майбутньому. Проте відновлення можливе пізніше цього року, оскільки попит у Китаї відновлюється.
Нагадаємо, дані за грудень у Франції, Німеччині та Іспанії свідчать, що Європа виходить з інфляційної кризи, оскільки ціни почали знижуватися.
За матеріалами:
РБК-Україна
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