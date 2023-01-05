У МВФ рекомендували прискорити підвищення ставок для боротьби з інфляцією у США — Finance.ua

У МВФ рекомендували прискорити підвищення ставок для боротьби з інфляцією у США Сьогодні 18:16

Інфляція в США поки не взята під контроль, і Федеральній резервній системі ще рано оголошувати про перемогу у боротьбі із зростанням цін. Заступник глави МВФ Гіта Гопінат закликала центральний банк США прискорити підвищення ставок цього року.

Про це повідомляє Financial Times

Вона сказала, що для ФРС важливо «підтримувати обмежувальну грошово-кредитну політику» доти, доки не стане очевидним «дуже певне, стійке зниження інфляції» у заробітній платі та галузях, не пов’язаних із продуктами харчування чи енергією.

«Якщо ви подивіться на індикатори на ринку праці, і якщо ви подивіться на дуже стійкі компоненти інфляції, такі як інфляція у сфері послуг, я думаю, стане ясно, що ще не стався перелом щодо інфляції», — сказала вона.

У жовтні МВФ знизив свій прогноз зростання світової економіки в 2023 році, відображаючи війну Росії проти України, що триває, а також інфляційний тиск і високі відсоткові ставки центральних банків для стримування цього цінового тиску.

Гопінат додала, що вона очікує, що економіка Китаю значно постраждає у найближчому майбутньому. Проте відновлення можливе пізніше цього року, оскільки попит у Китаї відновлюється.

Нагадаємо, дані за грудень у Франції, Німеччині та Іспанії свідчать, що Європа виходить з інфляційної кризи, оскільки ціни почали знижуватися.

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