Скільки грошей Україна має отримати від МВФ у 2023 році — Finance.ua
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Скільки грошей Україна має отримати від МВФ у 2023 році

Казна та Політика
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Скільки грошей Україна має отримати від МВФ у 2023 році
Скільки грошей Україна має отримати від МВФ у 2023 році
Свою співпрацю з Міжнародним валютним фондом Україна розпочала за президентства Леоніда Кучми в 1994 році. Сьогодні ж МВФ став одним із ключових партнерів у суворих реаліях воєнної економіки.
Але Фонд ніколи не дає гроші задурно, траншам передує низка вимог, які має виконати країна. Скільки грошей має отримати Україна від співпраці з МВФ у новому році — читайте далі.
Відповідно до розрахунків Міжнародного валютного фонду, у 2023 році Україна потребувати щонайменше 39,5 млрд дол. зовнішнього фінансування. У разі ж несприятливого сценарію ця сума може збільшитися до 57 млрд дол.
Несприятливий сценарій передбачає падіння ВВП у 2023 році на 12,5% та інфляцію на рівні 40%, а також зниження міжнародних резервів до 18 млрд дол. і витрат держбюджету до 68,8% ВВП.
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Утім, відповідно до прогнозів урядовців, зростання реального ВВП України у 2023 році очікується на рівні 3,2%, а інфляція — 28%.
Згідно з оцінкою МВФ, щомісячні потреби України у фінансуванні державного бюджету донорами становитимуть 3-4 млрд дол., що цілком реально, враховуючи досвід 2022 року. З початку повномасштабної війни до держбюджету вдалося залучити понад 32 млрд дол. макрофінансової допомоги, з яких 14 млрд дол. — грантів, тобто грошей, які Україні не доведеться повертати.
Чому співпраця з МВФ важлива для України і яка є передумова для майбутніх траншів від організації — розповіли у статті за посиланням нижче.

Як Україна співпрацюватиме з МВФ у 2023 році

За матеріалами:
Finance.ua
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