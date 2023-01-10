Макрофінансова допомога ЄС більше не прив'язана до програми МВФ — Finance.ua

Макрофінансова допомога ЄС більше не прив'язана до програми МВФ Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Макрофінансова допомога ЄС більше не прив'язана до програми МВФ

Європейський Союз надасть 2023 року Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Кредитна програма MFA+ передбачає виконання низки умов і не пов’язана з моніторинговою програмою МВФ, яка була схвалена для України в грудні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

«MFA+ ЄС не пов’язана з поточною програмою моніторингу МВФ», — сказав заступник голови представництва ЄС Ремі Дюфло.

Читайте також МВФ: потреби України у зовнішньому фінансуванні в 2023 році можуть досягти 57 млрд доларів

Фактично це означає, що навіть із затягуванням виконання умов за програмою МВФ, що буває досить часто, фінансування від ЄС буде йти за графіком, але, звичайно ж, за умови виконання зобов’язань за програмою MFA+.

Дюфло повідомив, що умови стосуватимуться макрофінансової стабільності, структурних реформ та належного управління, верховенства права та енергетики, а також включатимуть терміни для їх виконання.

Читайте також МВФ спрогнозував курс долара та рівень безробіття в Україні на 2023 рік

На сьогоднішній день остаточний варіант меморандуму ще не готовий. Але робота над документом триває, і є наміри з обох боків закінчити її якнайшвидше.

Джерела видання в Офісі президента кажуть, що якихось чітких гарантій щодо фінансування поки що не можна дати, оскільки «ситуація нестандартна з невизначеним таймінгом». Однак поки що фінансування очікується без зривів і в необхідному обсязі.

«Є домовленості, що в місяць від ЄС буде по 1,5 млрд євро — плюс-мінус. США теж виділятимуть, напевно, траншами більшими, як минулого року. Тому виходитимемо на потрібну суму. Партнери це розуміють. Поки що це неформальні домовленості», — сказав співрозмовник видання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.