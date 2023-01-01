МВФ: потреби України у зовнішньому фінансуванні в 2023 році можуть досягти 57 млрд доларів — Finance.ua
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МВФ: потреби України у зовнішньому фінансуванні в 2023 році можуть досягти 57 млрд доларів

Казна та Політика
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МВФ: потреби України у зовнішньому фінансуванні в 2023 році можуть досягти 57 млрд доларів
МВФ: потреби України у зовнішньому фінансуванні в 2023 році можуть досягти 57 млрд доларів
Потреби України у зовнішньому фінансуванні у 2023 році становитимуть щонайменше 39,5 млрд дол., а в разі несприятливого сценарію можуть досягти 57 млрд дол.
Про це йдеться в матеріалах Міжнародного валютного фонду.
«Штатний аналіз передбачає, що потреби в зовнішньому фіскальному фінансуванні складуть не менше 39,5 млрд доларів за основним сценарієм і можуть досягти 57 млрд доларів за несприятливим сценарієм, враховуючи, що влада може виявитися не в змозі вжити комплексних заходів для повної компенсації великих потрясінь», — йдеться у заяві МВФ.
У Фонді вважають, що виділення коштів на випередження допоможе усунути напруженість на початку 2023 року.
Несприятливий сценарій, передбачає падіння ВВП у 2023 році на 12,5% та інфляцію на рівні 40%, а також зниження міжнародних резервів до 18 млрд дол. і витрат держбюджету до 68,8% ВВП.
За даними МВФ, в 2023 році Україна отримає 18 млрд дол. кредиту від ЄС, ще 14 млрд дол. двосторонніх грантів, 2 млрд дол. кредитів від Світового банку, а також 1,5 млрд дол. від інших міжнародних фінансових організацій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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