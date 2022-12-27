МВФ спрогнозував курс долара та рівень безробіття в Україні на 2023 рік — Finance.ua

МВФ спрогнозував курс долара та рівень безробіття в Україні на 2023 рік Сьогодні 14:00 — Валюта

На думку МВФ, у 2023 реальні зарплати українців скоротяться на 2,3%, а інфляція сягне 22,5%.

МВФ оприлюднив Звіт місії, Лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику щодо нової моніторингової програми (PBM) з Фондом. Йдеться про проміжну програму України та МВФ, завданням якої є зміцнення основи для макрофінансової стабільності та створення умов для створення довгострокової амбітної кредитної програми з винятковим доступом для України у 2023 році.

Про це розповів народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що нинішню програму Фонду побудовано на базовому економічному сценарії:

Зміна реального ВВП: 2022 — падіння на 33%; 2023 — зростання на 1%.

Споживча інфляція на кінець року: 2022 — 30%, 2023 — 22,5%.

Безробіття (середнє за рік): 2022 — 24,5%, 2023 — 20,9%.

Реальні зарплати: 2022 — падіння на 27%, 2023 — падіння на 2,5%.

Дефіцит бюджету (% ВВП): 2022 — 20,5%, 2023 — 10,1% (з огляду на гранти).

Державний борг (% ВВП): 2022 — 89,4%, 2023 — 89,9%.

Золотовалютні резерви: 2022 — 25,1 млрд дол., 2023 — 21,1 млрд дол.

Обмінний курс. МВФ не дає прогноз курсу, але його розрахункову величину не складно визначити з використанням статистичних викладок щодо платіжного балансу. Отже, середній курс за роком: 2022 — 32,3 грн/дол., 2023 — 42,8 грн/дол.

«Загалом оцінки МВФ на цей рік близькі до останніх прогнозів уряду та НБУ, водночас на 2023 рік вони консервативніші, ніж ті, що враховані в держбюджеті, через негативний вплив масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури. За оцінками Фонду, економіка зазнає найбільшого падіння у 4-му кварталі 2022 року, відновлення розпочнеться з 2-го кварталу наступного року», — зазначив Данило Гетманцев.

За його словами, прогноз МВФ інфляції в Україні на 2023 рік нижче за величину, враховану в бюджеті, тоді як середній розрахунковий курс дуже близький до очікувань уряду.

«Прогноз МВФ вироблений від наслідків війни, що зумовлює значну невизначеність в оцінках та розбіжності в припущеннях. Зокрема, альтернативні сценарії передбачають зміну реального ВВП від −12,5% до +10% залежно від розвитку безпекової ситуації», — повідомив Данило Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

Сума фінансової допомоги, яку Україна отримала від міжнародних партнерів з початку повномасштабного вторгнення Росії та до 22 грудня, склала $28 млрд.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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