2 валюти Східної Європи очолили рейтинг Bloomberg у 2025 році
Жорстка грошово-кредитна політика в Угорщині та Чехії допомагає їхнім валютам показувати найкращі результати у світі цього року. Зростаюча кількість інвесторів вважає, що зміцнення форинта і крони продовжиться.
Про це повідомляє Bloomberg, пише РБк-Україна.
Центробанки у Будапешті та Празі мають намір цього тижня зберегти процентні ставки без змін, щоб стримувати інфляційні ризики, що зберігаються.
Незважаючи на відмінності в економічному зростанні та бюджетній політиці, їхні ринки опинилися серед найбільших переможців року, оскільки інвестори шукають диверсифікацію від американських активів на тлі зниження ставок ФРС.
Форинт подорожчав більш ніж на 20% до долара, а чеська крона зросла на 18% - більше, ніж будь-яка з 31 основної валюти, які відстежує Bloomberg, за винятком рубля, який не торгується вільно після вторгнення Росії в Україну.
З інфляцією, вищою за цільові показники центробанків, аналітики ING Bank і Citigroup прогнозують збереження політики стримування цінових тисків. «Обидві валюти показали непогане зростання за останні тижні, і, на нашу думку, є ще потенціал для зміцнення», — заявив стратег ING Франтішек Таборскі.
Форинт і крона зросли майже на 6% і 4% до євро відповідно. Citigroup раніше рекомендувала відкривати короткі позиції по євро проти обох валют.
Центробанк Угорщини, ймовірно, залишить ключову ставку на рівні 6,5%, зберігши одну з найвищих ставок у Європі після того, як державні заходи не змогли стримати зростання вартості базових товарів. Також очікується публікація нових прогнозів щодо інфляції.
Інвестори, орієнтовані на carry-trade, люблять форинт, позичаючи кошти в країнах з низькими ставками та інвестуючи там, де вони вищі, зазначає стратег Societe Generale Марек Дрімал. Зниження ставки ФРС минулого тижня посилило цей тренд.
Облігації Угорщини також зростають: прибутковість 10-річних паперів склала 6,85%, що є мінімальним показником з квітня. Пітер Кісс з Amundi SA вважає, що є потенціал для відкриття нових позицій на купівлю форинта.
