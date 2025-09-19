Чого чекати від курсу долара до кінця вересня — прогноз Сьогодні 08:04 — Валюта

Чого чекати від курсу долара до кінця вересня — прогноз

Курс долара в Україні наступного тижня перебуватиме в рамках 41,2−41,5 гривні на готівковому ринку, що відповідатиме рівню попередніх тижнів. Курс європейської валюти ж залежить від співвідношення долара до євро на світових ринках і може коливатися в ширшому діапазоні — 47,5−49 гривні.

Такий прогноз озвучив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

«Можливий зовнішньополітичний тиск та питання завершення гарячої фази війни — потенційно вагомий подразник для валютного ринку. Проте, на моє переконання, все ж в останню декаду вересня головними чинниками, від яких залежатиме поточна курсова ситуація, будуть суто економічні», — сказав банкір.

Серед таких чинників він назвав рівень інфляції, розвиток основних галузей, обсяги майбутніх траншів макрофінансової допомоги та перемовини про фіндопомогу на 2026 рік, а також курсовий прогноз долара на 2026 рік, що закладатиметься в бюджет країни. Нагадаємо, що Кабмін пропонує закріпити середньозважений курс у проєкті держбюджету на рівні 45,7 грн/дол.

«Можемо припустити, що на ринку пануватиме „мінливий спокій“: курсові показники змінюватимуться несуттєво, а Нацбанк при потребі зняти потенційну напругу може застосувати механізм валютних інтервенцій», — зазначив Лєсовий.

Коливання курсу долара, за його розрахунком, відбуватимуться в межах 41,2−41,5 грн/дол. При цьому збережеться мінімальна різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку, тобто коридор залишиться на рівні кількох попередніх тижнів. Очікується, що обсяг валютних інтервенцій не перевищить 600−800 мільйонів доларів, а це прийнятний щотижневий показник.

Що стосується європейської валюти, то, як і раніше, в Україні вона залежатиме від співвідношення долара до євро на світових ринках. За словами Лєсового, передбачити, що в конкретні дні чи години може вплинути на ці котирування, вкрай важко — від цін на нафту до глобальних воєнних та економічних загроз.

«Ми очікуємо, що співвідношення збережеться в проміжку 1,15−1,2, що для українського курсу означатиме коливання євро в межах 47,5−49 грн», — каже експерт.

За його прогнозом, з 22 до 28 вересня коридори валютних змін становитимуть 41,2−41,5 грн/дол. та 47,5−49 грн/євро (на міжбанку) та 41,2−41,5 грн/дол. та 47,5−49 грн/євро (на готівковому ринку).

При цьому середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,1−0,15 грн, а тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1−1,5% від початкового понеділкового курсу.

«Отже, наступного тижня орієнтуємося передусім на економіку та дії Нацбанку: курсові показники залишатимуться на звичному рівні, навряд чи виникнуть непоборні обставини, що здатні різко змінити наявний „заспокійливий“ тренд», — резюмував банкір.

