В Україну ввозять більше доларів, ніж євро: дані НБУ за серпень
Ситуація на валютному ринку України знову змінилася: у серпні 2025 року банки ввезли більше готівкових доларів, ніж євро.
Про це свідчать дані Національного банку.
Обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла в країну протягом місяця, склав 636 млн доларів.
Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵
Зокрема, на долари припало 420 млн доларів, а на євро — 213 млн доларів у еквіваленті.
Це зміна тенденції порівняно з липнем, коли вперше за весь період публікації даних НБУ (з січня 2012 року) банки ввезли більше готівкових євро, ніж доларів.
Водночас у серпні з України вивезли готівкову валюту на загальну суму 255 млн доларів: з них 244 млн доларів і 11 млн євро.
Читайте також
Нагадаємо, Національний банк з 18 вересня пом’якшив валютні обмеження, щоб підтримати роботу малого бізнесу та забезпечити зручніші умови для українців за кордоном в умовах війни. Зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів.
До кінця 2025 року курс гривні перебуватиме у межах 43−43,5 грн/$, а у 2026-му може зрости до 45−46 грн/$, заявив генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.
📢 InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.
Поділитися новиною
Також за темою
В Україну ввозять більше доларів, ніж євро: дані НБУ за серпень
2 валюти Східної Європи очолили рейтинг Bloomberg у 2025 році
НБУ виходить із зони комфорту: аналітики спрогнозували, що буде з курсом найближчого часу
Бюджет проти реальності: як відрізнялися прогнози курсу долара від середньорічного показника
Євро проти долара: чому Європа зволікає зі зміцненням своєї валюти
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки