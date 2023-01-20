Ярослав Демченков представил на Форуме в Давосе ключевые направления развития украинской энергетики — Finance.ua

Ярослав Демченков представил на Форуме в Давосе ключевые направления развития украинской энергетики Сегодня 10:44 — Энергетика

Заместитель министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков в онлайн-формате принял участие в панели «Энергетическая инфраструктура Украины: от разрушения до устойчивости», прошедшей в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Ярослав Демченков отметил, что Энергетическая стратегия Министерства энергетики предполагает существенные преобразования украинского энергетического сектора.

Расширение роли атомной и зеленой энергетики и децентрализованная энергетическая система. Эти приоритеты в основе нашей обновленной Энергетической стратегии на ближайшие десятилетия", — сказал он.

Замминистра подчеркнул, что роль угля значительно снизится после 2032 года, а к 2040 году Украина планирует полностью отказаться от его использования в процессе выработки электроэнергии. Постепенный отказ от угля будет происходить параллельно со строительством новых солнечных и ветровых генераций, а также ТЭЦ, работающих на биотопливе.

«Ожидается, что доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе достигнет 25% в 2032 году и удвоится к 2050 году», — сказал он.

Демченков также подчеркнул, что к 2032 году Украина планирует построить два новых атомных блока и запустить пилотные проекты малых модульных реакторов.

По словам замминистра, энергетический переход для Европы будет не просто неполным без Украины, но и невозможным.

Недавно Фатих Барол, глава Международного энергетического агентства, назвал Закон США о снижении инфляции самым важным климатическим соглашением со времен Парижского соглашения. Мы убеждены, что послевоенное зеленое обновление Украины станет еще одним звеном в этом глобальном толчке к климатической нейтральности", — сказал он.

Демченков обратился к участникам Форума с призывом инвестировать в проекты энергетического перехода Украины, подчеркнув, что это инвестиции в усиление энергетической безопасности Европы.

В ходе дискуссии также поднимались вопросы обеспечения ядерной безопасности в Украине в условиях регулярных обстрелов российскими войсками украинских энергетических объектов. Замминистра подчеркнул, что в формуле мира Президента Украины Владимира Зеленского вопрос ядерной и радиационной безопасности стоит первым.

«И мы приветствуем начало работы миссии МАГАТЭ на всех наших атомных станциях, которая на днях начала свою работу по приглашению украинской стороны. Но ответственность за создание угроз на наших ядерных объектах должна нести прежде россия, в частности, «росатом», покрывающий акты ядерного терроризма, совершаемые россиянами в Украине. Мир должен объединить усилия и ввести санкции против атомной промышленности россии, отказавшись от сотрудничества с росатомом, — подчеркнул он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Напомним, все главные месседжи со Всемирного экономического форума Finance.ua собирает в одном материале. 👇🏻

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.