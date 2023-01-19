Как влияет на украинцев отключение электричества — опрос (инфографика) Сегодня 21:00 — Энергетика

Отключение света влияет на повседневную жизнь украинцев.

Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова.

По результатам опроса, проводившегося социологической службой Центра Разумкова в начале января 2023 года, за последние три месяца перед опросом у 73% респондентов отключение электроэнергии в их домах происходило, как правило, более одного раза в день, у 14% — раз в день, у 7% — несколько раз в неделю, но не каждый день, у 1,5% — раз в неделю, у 2% — реже, чем раз в неделю, у 0,5% — раз в месяц, у 1% — никогда или почти никогда.

На вопрос, сколько часов в течение последних суток перед опросом в их помещении не было поставок электроэнергии, чаще всего (33,5%) респонденты отвечают, что поставки не было от 5 до 9 часов, 26% — что поставки электроэнергии не было от 2 до 4 часов, 17% — от 10 до 14 часов, 7% — от 15 до 19 часов, 2% — от 20 до 21 часа, 1% — более 22 часов, 0,8% — что в течение всех предыдущих суток не было поставки электроэнергии, 4,5% — что электроэнергии не было от 1 часа (но менее 2 часов), 1,5% — менее 1 часа, 6% — что поставки электроэнергии были все время в течение последних суток.

Чаще всего на это влияние указывают жители крупных (100 тыс. и более жителей) городов (здесь 49% ответили, что эти отключения очень сильно или сильно влияют на их жизнь), в меньшей степени жители средних, малых городов и пгт (43%) и сил (36%).

Оценивая справедливость и обоснованность отключения электроэнергии разным потребителям (когда одним отключают чаще, а другим реже), в том районе, местности, где они проживают, по шкале от нуля до 10, где «0» означает «полное отсутствие справедливости и обоснованности», а «10» — «все вполне справедливо и обоснованно», в среднем респонденты оценивают их 6,1 балла. Низко оценивают уровень справедливости и обоснованности отключения электроэнергии разным потребителям (от 0 до 3 баллов) 17% опрошенных, высоко (от 7 до 10 баллов) — 44% опрошенных.

Программа по обмену ламп накаливания на светодиодные лампы

В связи с началом программы для населения по обмену ламп накаливания на светодиодные лампы, реализуемой Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации, АО «Укрпочта» при поддержке Европейского Союза, респондентов спрашивали, воспользовались ли они возможностью бесплатно заменить лампы накаливания на более экономные LED-лампы.

32% респондентов ответили, что у них в доме нет ламп накаливания, 56% — воспользовавшихся такой возможностью, 4,5% — не стали бы заменять даже бесплатно (7% не определились).

Чем выше уровень благосостояния респондентов, тем чаще они отвечают, что у них в доме нет ламп накаливания (доля таких растет от 21,5% среди тех, кто отвечает, что их семья «едва сводит концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты», до 55% среди ответивших, что «живет обеспечено»).

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Соответственно, именно среди представителей низкообеспеченных групп больше тех, кто выражает готовность воспользоваться возможностью бесплатно заменить лампы накаливания на LED-лампы (62% среди тех, кому денег не хватает даже на необходимые продукты, 63% среди тех, кто ответил, что денег хватает только на продукты и на приобретение необходимых недорогих вещей), тогда как среди состоятельных — 36%).

Справка Finance.ua:

ДТЭК перешла на ежедневные формирования новых графиков, которые будут публиковаться каждый вечер. Узнать об отключении света по своему адресу можно на сайте ДТЭК «Киевские электросети» или ДТЭК «Киевские региональные электросети».

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