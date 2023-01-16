В Украине стартовала программа обмена старых ламп на LED-лампы — Finance.ua
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В Украине стартовала программа обмена старых ламп на LED-лампы

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В Украине стартовала государственная программа, которая позволит украинцам бесплатно обменять пять ламп накаливания на пять энергоэффективных LED-ламп. Соответствующее решение правительство приняло 10 января.
Таким образом, с сегодняшнего дня, 16 января, стартовал пилотный этап проекта. На первом этапе планируется заменить около 500 тысяч ламп в шести регионах Украины. После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме на всей территории государства.
Каждый совершеннолетний украинец может подавать заявку на обмен через приложение «Дія». Затем прийти в ближайшее отделение «Укрпочты» со своими пятью лампами накаливания и обменять их на новые светодиодные лампы.
13 декабря 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции «Солидарность с украинским народом» заявил, что дефицит энергосистемы Украины могли бы существенно перекрыть 50 миллионов LED-ламп, приобретение которых могут профинансировать международные партнеры.
Позже стало известно, что Европейский Союз профинансирует закупку около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины.
По материалам:
УНІАН
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