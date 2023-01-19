JPMorgan: Ставки ФРС возрастут выше 5%, потому что все еще существует «большая базовая инфляция» — Finance.ua

JPMorgan: Ставки ФРС возрастут выше 5%, потому что все еще существует «большая базовая инфляция» Сегодня 16:12

JPMorgan: Ставки ФРС возрастут выше 5%, потому что все еще существует «большая базовая инфляция»

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон считает, что процентные ставки могут превысить прогнозы Федерального резерва, поскольку инфляция остается высокой. Об этом он рассказал CNBC в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

«На самом деле я считаю, что ставки, вероятно, поднимутся выше 5%... потому что я думаю, что существует большая базовая инфляция, которая не исчезнет так быстро», — сказал Даймон в эфире «Squawk Box».

Чтобы бороться со стремительным ростом цен, Федеральная резервная система повысила базовую процентную ставку до целевого диапазона между 4,25% и 4,5% — наивысшего уровня за 15 лет. Ожидаемая «конечная» ставка, когда официальные лица ожидают прекратить повышение ставок, была установлена ​​на декабрьском заседании на уровне 5,1%.

Индекс потребительских цен, оценивающий стоимость базового набора товаров и услуг, в декабре вырос на 6,5% по сравнению с прошлым годом, став наименьшим годовым ростом с октября 2021 года.

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Даймон из JPMorgan отмечает, что недавнее ослабление инфляции произошло благодаря временным факторам, таким как снижение цен на нефть и замедление роста экономики Китая из-за пандемии.

«Я думаю, что цены на нефть и газ, вероятно, возрастут в следующие 10 лет... Китай больше не будет дефляционным», — говорит Даймон.

Серия резких повышений процентных ставок подогрела обеспокоенность по поводу рецессии в США. Центральные банкиры все еще считают, что у них есть свобода действий по повышению ставок, поскольку рынок труда и потребители остаются сильными.

Глава JPMorgan заявил, что если в США произойдет умеренная рецессия, процентные ставки поднимутся до 6%. Он добавил, никто не в состоянии предсказать экономические спады.

«Я знаю, что будут спады, взлеты и падения. Я действительно не трачу время на переживания по этому поводу. Меня беспокоит плохая государственная политика, которая вредит американскому росту», — отметил генеральный директор JPMorgan.

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