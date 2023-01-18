Битва с инфляцией еще не выиграна: сможет ли Еврозона избежать рецессии — Finance.ua

Битва с инфляцией еще не выиграна: сможет ли Еврозона избежать рецессии Сегодня 12:28

Фото: REUTERS

Европейскому центральному банку еще не удалось выиграть борьбу с заоблачной инфляцией, поэтому его рекомендации по повышению ставок в ближайшие месяцы остаются в силе.

Об этом заявил в среду глава центрального банка Франции Франсуа Виллеруа де Галау на ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

ЕЦБ с июля повысил ставки на 2,5 п.п. и зафиксировал изменение на 50 базисных пунктов в феврале и, возможно, в 2025 году ему удастся вернуть инфляцию до 2% с нынешних 10%.

«Мы должны продолжать курс в нашей борьбе с инфляцией; она еще не выиграна», — сказал Виллерой в Давосе.

Его комментарии появились после сообщения Bloomberg News о том, что некоторые политики рассматривают меньшее повышение в марте.

Виллерой отрицал эти заявки, заявив, что указания президента ЕЦБ Кристин Лагард о повышении на 50 базисных пунктов в феврале и на последующих заседаниях остаются в силе.

Что будет с инфляцией

По его словам, общая инфляция может достичь пика в первой половине 2023 года, после чего последует базовый рост цен, а общая инфляция может упасть до 2% к концу 2024 года или началу 2025 года.

Виллерой также был относительно оптимистичен относительно роста экономики, утверждая, что рецессии, являющаяся частью базового прогноза ЕЦБ, можно было бы избежать, учитывая последние показатели.

«Активность более устойчива, чем ожидалось, и мы должны избежать рецессии в этом году, которой я не ожидал еще три месяца назад. У нас будут хорошие новости по общей инфляции, поскольку цены на энергоносители падают», — сказал он Bloomberg TV в Швейцарии.

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