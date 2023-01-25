Федоров заявив, що 2023 рік буде новою ерою розвитку «Дії» — Finance.ua
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Федоров заявив, що 2023 рік буде новою ерою розвитку «Дії»

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Федоров заявив, що 2023 рік буде новою ерою розвитку «Дії»
Федоров заявив, що 2023 рік буде новою ерою розвитку «Дії»
2023 рік буде новою ерою розвитку додатка «Дія», який почне працювати і для юридичних осіб і стане superapp.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі подкасту «Закрив раунд».
«По моїм відчуттям, ми зробили 3-5% того, що можна зробити. Тому наступний [2023] рік буде новою ерою розвитку «Дії». Ви як підприємець зможете авторизуватись в «Дії», побачити всі дані по своєму бізнесу і навіть делегувати прямо в «Дії» конкретному співробітнику подачу документів або якісь підписи в один клік.
Але це тільки початок, і у наступному році у нас буде багато революційних продуктів і функцій в «Дії», які пов’язані не з послугами, а з цілими галузями", — сказав міністр.
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Федоров відмітив, що й до війни його відомство не було звичним державним органом з департаментами та експертами, а працювало більше як сучасна продуктова IT-компанія.
«Спочатку ми зрозуміли для себе місію, як взагалі мотивувати себе працювати в державі. І цією місією стало побудувати найзручнішу державу в світі з точки зору послуг. А потім декомпозували її на конкретні цілі — послуги, інтернет, цифрова економіка, цифрова освіта, цифрові навички. Ми так жили до вторгнення, а після — почали реагувати на виклики, які почали з’являтися. Потрібно „єВорог“ запустити, щоб збирати інформацію про пересування ворога? Запустили. Потрібно про пошкоджене майно? Запустили. Виплати? Запустили», — розповів міністр.
За його словами, з початком війни Мінцифри не змінило своїх цілей, просто з’явилося більше завдань у рамках цих цілей. Це, зазначив міністр, стало можливим завдяки ефективній структурі менеджменту, побудованій за роки довоєнної діяльності.

Довідка Finance.ua:

  • на Всесвітньому економічному форумі у Давосі адміністраторка USAID Саманта Пауер заявила, що Сполучені Штати мають намір повторити успіх української програми електронного врядування «Дія» в інших зацікавлених країнах. Детальніше про це тут;
  • за словами українських чиновників, станом на минулий місяць майже 18,5 мільйонів людей користувалися останньою версією мобільного додатку.
За матеріалами:
РБК-Україна
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