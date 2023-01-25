Федоров заявив, що 2023 рік буде новою ерою розвитку «Дії» — Finance.ua

Федоров заявив, що 2023 рік буде новою ерою розвитку «Дії» Сьогодні 13:35 — Особисті фінанси

Федоров заявив, що 2023 рік буде новою ерою розвитку «Дії»

2023 рік буде новою ерою розвитку додатка «Дія», який почне працювати і для юридичних осіб і стане superapp.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі подкасту «Закрив раунд».

«По моїм відчуттям, ми зробили 3-5% того, що можна зробити. Тому наступний [2023] рік буде новою ерою розвитку «Дії». Ви як підприємець зможете авторизуватись в «Дії», побачити всі дані по своєму бізнесу і навіть делегувати прямо в «Дії» конкретному співробітнику подачу документів або якісь підписи в один клік.

Але це тільки початок, і у наступному році у нас буде багато революційних продуктів і функцій в «Дії», які пов’язані не з послугами, а з цілими галузями", — сказав міністр.

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Федоров відмітив, що й до війни його відомство не було звичним державним органом з департаментами та експертами, а працювало більше як сучасна продуктова IT-компанія.

«Спочатку ми зрозуміли для себе місію, як взагалі мотивувати себе працювати в державі. І цією місією стало побудувати найзручнішу державу в світі з точки зору послуг. А потім декомпозували її на конкретні цілі — послуги, інтернет, цифрова економіка, цифрова освіта, цифрові навички. Ми так жили до вторгнення, а після — почали реагувати на виклики, які почали з’являтися. Потрібно „єВорог“ запустити, щоб збирати інформацію про пересування ворога? Запустили. Потрібно про пошкоджене майно? Запустили. Виплати? Запустили», — розповів міністр.

За його словами, з початком війни Мінцифри не змінило своїх цілей, просто з’явилося більше завдань у рамках цих цілей. Це, зазначив міністр, стало можливим завдяки ефективній структурі менеджменту, побудованій за роки довоєнної діяльності.

Довідка Finance.ua:

на Всесвітньому економічному форумі у Давосі адміністраторка USAID Саманта Пауер заявила, що Сполучені Штати мають намір повторити успіх української програми електронного врядування «Дія» в інших зацікавлених країнах. Детальніше про це тут;

за словами українських чиновників, станом на минулий місяць майже 18,5 мільйонів людей користувалися останньою версією мобільного додатку.

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