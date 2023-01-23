Чи можна виїхати за кордон із закордонним паспортом у "Дії" — Finance.ua

Чи можна виїхати за кордон із закордонним паспортом у "Дії" Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Українці під час дії воєнного стану можуть виїжджати за кордон із закордонним паспортом та внутрішнім. При цьому документ в застосунку «Дія» прикордонники приймуть в одному випадку.

За яких умов можна перетинати кордон за документами в «Дії», TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Державну прикордонну службу України.

У ДПСУ пояснюють, з якими документами можна виїжджати з України під час правового режиму воєнного стану:

із паспортом громадянина України для виїзду за кордон;

по внутрішньому паспорту громадянина України — можливо для осіб (жінок, дітей та інвалідів), які евакуйовуються із районів ведення бойових дій. Йдеться про раніше досягнуті домовленості із суміжними країнами.

по закордонному паспорту старого зразка (не біометричний), якщо він є чинним;

на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії якого продовжений.

У додатку «Дія» від Мінцифри, в якому завантажені електронні документи, зокрема, закордонний паспорт, зазначається, що у межах України цифровий закордонний паспорт можна використовувати нарівні з внутрішнім паспортом. Всередині країни він має таку саму юридичну силу, як і ID-карта.

«Поки що подорожувати з електронним паспортом за кордон ви не можете. Для цього потрібно його визнання за кордоном. Наша команда працює над тим, щоб це сталося у найближчому майбутньому», — уточнюють в онлайн-сервісі державних послуг.

При цьому на сайті Держприкордонслужби відповідають на запитання, чи можна повернутися в Україну за закордонним паспортом який завантажено у мобільний застосунок «Дія» або за свідоцтвом про народження:

«У випадку, коли громадянин України прибуває в український пункт пропуску без паспортних документів та за наявності свідоцтва про народження, в’їзд на територію України буде здійснюватись персонально за окремим рішенням, що прийматиметься за результатами поглибленого контролю і проведення процедури ідентифікації особи».

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