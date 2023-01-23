Чи можна виїхати за кордон із закордонним паспортом у "Дії" — Finance.ua
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Чи можна виїхати за кордон із закордонним паспортом у "Дії"

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Українці під час дії воєнного стану можуть виїжджати за кордон із закордонним паспортом та внутрішнім. При цьому документ в застосунку «Дія» прикордонники приймуть в одному випадку.
За яких умов можна перетинати кордон за документами в «Дії», TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Державну прикордонну службу України.
У ДПСУ пояснюють, з якими документами можна виїжджати з України під час правового режиму воєнного стану:
  • із паспортом громадянина України для виїзду за кордон;
  • по внутрішньому паспорту громадянина України — можливо для осіб (жінок, дітей та інвалідів), які евакуйовуються із районів ведення бойових дій. Йдеться про раніше досягнуті домовленості із суміжними країнами.
  • по закордонному паспорту старого зразка (не біометричний), якщо він є чинним;
  • на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії якого продовжений.
У додатку «Дія» від Мінцифри, в якому завантажені електронні документи, зокрема, закордонний паспорт, зазначається, що у межах України цифровий закордонний паспорт можна використовувати нарівні з внутрішнім паспортом. Всередині країни він має таку саму юридичну силу, як і ID-карта.
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«Поки що подорожувати з електронним паспортом за кордон ви не можете. Для цього потрібно його визнання за кордоном. Наша команда працює над тим, щоб це сталося у найближчому майбутньому», — уточнюють в онлайн-сервісі державних послуг.
При цьому на сайті Держприкордонслужби відповідають на запитання, чи можна повернутися в Україну за закордонним паспортом який завантажено у мобільний застосунок «Дія» або за свідоцтвом про народження:
«У випадку, коли громадянин України прибуває в український пункт пропуску без паспортних документів та за наявності свідоцтва про народження, в’їзд на територію України буде здійснюватись персонально за окремим рішенням, що прийматиметься за результатами поглибленого контролю і проведення процедури ідентифікації особи».

Як працює шеринг документів у Дії

За матеріалами:
РБК-Україна
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