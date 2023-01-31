Українським військовим по-новому виплачуватимуть додаткову грошову винагороду — Finance.ua

Українським військовим по-новому виплачуватимуть додаткову грошову винагороду Сьогодні 15:01 — Казна та Політика

Українським військовим по-новому виплачуватимуть додаткову грошову винагороду

З 1 лютого в Україні змінять порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій. Розмір такої винагороди не змінюється.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Кого стосуватимуться зміни

Зміни в нарахуваннях додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій. Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 тис. та 100 тис. гривень.

Виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

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«Наголошуємо, що бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються. Анонсовані зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій», — зазначили в Міноборони.

Що стало передумовою змін

Станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. гривень. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати — 30 тисяч гривень.

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У зв’язку з цим назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України.

Водночас, щоб підвищити рівень соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, вже з 1 лютого 2023 року будуть збільшені розміри щомісячного основного грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців так, щоб мінімальний його рівень для Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України, становив не менше ніж 20 100 гривень, також для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції України — на рівні не менше ніж 17 000 гривень.

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