Міноборони створило держоператора тилу, який купуватиме продукти для ЗСУ — Finance.ua

Міноборони створило держоператора тилу, який купуватиме продукти для ЗСУ Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Міноборони створило держоператора тилу, який купуватиме продукти для ЗСУ

Міністерство оборони створило «новий інструмент» для закупівель продуктів Збройним силам — агентство «Державний оператор тилу», яке запрацює на повну з 1 грудня.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

«З грудня цього року всіма закупівлями Міністерства оборони України займатиметься агентство „Державний оператор тилу“. Це наш новий інструмент у закупівлях, який повністю візьме на себе весь функціонал», — заявив він.

За його словами, працівники агентства аналізуватимуть ринок, ціни, спілкуватимуться з постачальниками напряму, оцінюватимуть їх і аналізуватимуть роботу.

«Вони вже зараз вивчають ринок і готуються. Агентство закупівель на повну, як я вже зазначив, запрацює з 1 грудня. На сьогодні де-факто вони вже формують команду», — зазначив Кліменков.

У Міноборони додали, що очікують від Кабінету Міністрів ухвалення найближчим часом двох постанов, після чого «де-юре на 100% агентство закупівель із тилу запрацює».

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Також заступник міністра повідомив, що Міністерство оборони України оголошує торги на закупівлю їжі на Збройні сили України.

Кліменков повідомив, що цього разу Міноборони оголошує торги на їжу не на пів року, а на три місяці, тобто з січня по березень включно.

«І наша мета — кардинально змінити сам підхід, процес у тилових закупівлях. Тобто це будуть зовсім інші закупівлі з іншою логікою», — наголосив заступник міністра.

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