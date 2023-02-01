Ексначальника департаменту Міноборони викрили в розтраті понад 100 млн грн держкоштів — Finance.ua

Ексначальника департаменту Міноборони викрили в розтраті понад 100 млн грн держкоштів Сьогодні 16:14 — Кримінал

Ексначальника департаменту Міноборони викрили в розтраті понад 100 млн грн держкоштів, Фото: СБУ

Співробітники СБУ викрили колишнього очільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України в розтраті державних коштів.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

За матеріалами слідства, цей посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.

Так, нині йому оголосили про підозру за статтями ККУ:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

СБУ ініціювала відкликання даної партії неякісних бронежилетів на склади Міноборони.

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