Ексначальника департаменту Міноборони викрили в розтраті понад 100 млн грн держкоштів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ексначальника департаменту Міноборони викрили в розтраті понад 100 млн грн держкоштів

Кримінал
56
Ексначальника департаменту Міноборони викрили в розтраті понад 100 млн грн держкоштів
Ексначальника департаменту Міноборони викрили в розтраті понад 100 млн грн держкоштів, Фото: СБУ
Співробітники СБУ викрили колишнього очільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України в розтраті державних коштів.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
За матеріалами слідства, цей посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.
Так, нині йому оголосили про підозру за статтями ККУ:
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
СБУ ініціювала відкликання даної партії неякісних бронежилетів на склади Міноборони.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.