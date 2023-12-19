Нас не запрошують у НАТО. Сигнали щодо часткової участі — маячня, — Зеленський Сьогодні 19:44

Нас не запрошують у НАТО. Сигнали щодо часткової участі — маячня, — Зеленський

Вже 14 країн підтримали гарантії безпеки для України, що є вкрай важливим моментом на шляху вступу України до НАТО. Президент Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня 2023 року розповів деталі щодо вступу України до НАТО і як бути з окупованими росією територіями.

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«Щодо гарантії безпеки — як наблизити це рішення, багато залежить від нас. Ми дуже часто звинувачуємо наших партнерів у тих чи інших питаннях, але треба бути справедливими. Багато залежить від нас. Ми повинні наше бачення передати партнерам — і це є дуже серйозним ядром для гарантій безпеки. Тому що все це буде навколо безпекового елементу. І ми досі це не передали. Я тут без закидів. Знаю, що є багато викликів і багато роботи», — зазначив президент.

Щодо вступу до НАТО Зеленський зауважив, що для України це є найпотужнішим варіантом.

«Нас не запрошують в НАТО. І сигнали щодо часткової участі, чесно кажучи, — маячня. Ми жодного разу не отримували таку пропозицію — жодного разу від жодного з партнерів. Чесно кажучи, дуже складно уявити собі, як це може бути», — розповідає президент.

«Уявімо собі, що буде, якщо частина України буде в НАТО. Думаю, що це високі ризики для нас. Тому що я впевнений, що якщо частина України буде в НАТО, то це значить що почнеться війна (росії - Ред.) з НАТО. І ось тут буде запитання — чи будуть вступати країни НАТО, боротися за частину української території, яка має той чи інший статус в НАТО не повністю? А якийсь статус? Бо ми ж не визнаємо з вами території, які окуповані росією. Тобто це буде говорити, що ми з вами не зовсім в НАТО. І зле знов-таки повертаюсь до нашої невиконаної поки що домашньої роботи», — підсумував Зеленський.

Довідка Finance.ua:

12 липня 2023 року про спільну декларацію лідерів країн G7 про підтримку України оголосив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. На полях дводенного саміту НАТО у Вільнюсі лідери країн «Великої сімки» (G7, Японії, Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції та Італії) погодили цей документ. Було оголошено, що Декларація відкрита для будь-якої країни, яка поділяє намір підтримати Україну.

13 липня президент Зеленський заявив, що ще шість країн приєдналися до декларації про гарантії безпеки для України. Зокрема, це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. При цьому Зеленський переконаний, що коло гарантів буде збільшуватися.

Схвалені гарантії безпеки включають заходи з допомоги Україні у захисті та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові оборонно-промислового комплексу, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки.

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