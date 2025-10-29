0 800 307 555
У росії занепадає роздрібна торгівля

Російська роздрібна торгівля занурюється в кризу — за дев’ять місяців 2025 року кількість нових брендів скоротилася майже на 40%, а до кінця року впаде вдвічі.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Укрінформ.
У росії через обвал купівельної спроможності, зростання орендних ставок і проблеми з кредитами розвиток fashion-ринку фактично зупинився.
За січень — вересень у рф з’явилося лише 27 нових брендів — удвічі менше, ніж торік. Магазини косметики масово закриваються, нових взуттєвих марок немає взагалі, а частка закритих магазинів одягу в московських торгових центрах досягла 38%.
Більшість нових брендів тепер іде в онлайн — на маркетплейси, бо відкрити офлайн-магазин стає розкішшю.
Ринок може почати оживати лише за умов стабілізації економіки та зниженні ставок за кредитами. Схожа криза вже була у 2015-му — тоді відновлення роздрібної торгівлі тривало майже три роки.
За матеріалами:
Укрінформ
